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4 ноября, 08:06

Звёзды будут читать сказки народов России в новом проекте «Классного радио»

Классное Радио запустило проект «Сказки народов России». Обложка © Telegram / Классное Радио

Классное Радио запустило проект «Сказки народов России». Обложка © Telegram / Классное Радио

Классное Радио запустило новый проект «Сказки народов России» в честь Дня народного единства 4 ноября. На протяжении месяца известные актёры, телеведущие, певцы и музыканты будут посещать студию радиостанции и записывать аудиосказки.

Классное Радио запустило проект «Сказки народов России». Видео © Telegram / Классное Радио

«Россия — огромная страна, в которой счастливо проживает более 190 национальностей. У каждой из них своя культура и... свои сказки! Они, как природные самоцветы, — такие уникальные и такие похожие. Сказки объединяют, не так ли?», — пояснили авторы проекта.

Слушатели смогут насладиться чукотскими, марийскими, нанайскими, мордовскими, русскими и многими другими народными сказками. Аудиопроизведения будут звучать в эфире Классного Радио ежедневно. Кроме того, их можно услышать в подкастах на всех платформах и посмотреть видео версию на канале радиостанции в RuTube.

Тематический фестиваль «1612» пройдёт в Москве в День народного единства
Тематический фестиваль «1612» пройдёт в Москве в День народного единства

Напомним, 4 ноября в России отмечается День народного единства. Этот государственный праздник установлен в честь важного события в российской истории – освобождения Москвы от интервентов в 1612 году. Раньше всех к поздравлениям присоединились космонавты с борта МКС. В материале Life.ru вы узнаете, чем знаменателен этот день и какие события пройдут в этот праздник.

Дарья Нарыкова
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