Звёзды будут читать сказки народов России в новом проекте «Классного радио»

Классное Радио запустило новый проект «Сказки народов России» в честь Дня народного единства 4 ноября. На протяжении месяца известные актёры, телеведущие, певцы и музыканты будут посещать студию радиостанции и записывать аудиосказки.

Классное Радио запустило проект «Сказки народов России». Видео © Telegram / Классное Радио

«Россия — огромная страна, в которой счастливо проживает более 190 национальностей. У каждой из них своя культура и... свои сказки! Они, как природные самоцветы, — такие уникальные и такие похожие. Сказки объединяют, не так ли?», — пояснили авторы проекта.