Звёзды будут читать сказки народов России в новом проекте «Классного радио»
Классное Радио запустило проект «Сказки народов России». Обложка © Telegram / Классное Радио
Классное Радио запустило новый проект «Сказки народов России» в честь Дня народного единства 4 ноября. На протяжении месяца известные актёры, телеведущие, певцы и музыканты будут посещать студию радиостанции и записывать аудиосказки.
Классное Радио запустило проект «Сказки народов России». Видео © Telegram / Классное Радио
«Россия — огромная страна, в которой счастливо проживает более 190 национальностей. У каждой из них своя культура и... свои сказки! Они, как природные самоцветы, — такие уникальные и такие похожие. Сказки объединяют, не так ли?», — пояснили авторы проекта.
Слушатели смогут насладиться чукотскими, марийскими, нанайскими, мордовскими, русскими и многими другими народными сказками. Аудиопроизведения будут звучать в эфире Классного Радио ежедневно. Кроме того, их можно услышать в подкастах на всех платформах и посмотреть видео версию на канале радиостанции в RuTube.
Напомним, 4 ноября в России отмечается День народного единства. Этот государственный праздник установлен в честь важного события в российской истории – освобождения Москвы от интервентов в 1612 году. Раньше всех к поздравлениям присоединились космонавты с борта МКС. В материале Life.ru вы узнаете, чем знаменателен этот день и какие события пройдут в этот праздник.