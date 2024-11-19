Сделать сердцем заведения: Рестораторов призвали штрафовать за русскую классику в туалетах
Депутат Иванов призвал штрафовать за народные песни и сказки в туалетах кафе
Общественники призвали штрафовать за народные песни и сказки в туалетах кафе. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / svetlana-81
Всё больше российских ресторанов поддаются популярной тенденции и включают в туалетных помещениях произведения именитых отечественных композиторов, народные сказки, стихи и басни, тогда как в залах играет иностранная музыка. Неуважение к родной культуре должно караться штрафом, призвал в беседе с Life.ru председатель общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов.
Депутат Брянской облдумы напомнил, что в сочинском ресторане «Плакучая ива» можно справить нужду под аккомпанемент песен народного артиста РФ, композитора Александра Зацепина. То же самое происходит и в столице. Любители русских сказок могут убедиться в этом, посетив ресторан «Гвидон» в самом центре Москвы. Рестораторы-бизнесмены опускают культуру своей страны до уровня унитаза, возмутился парламентарий.
Кто они такие? Почему им это позволено? Расположение музыкального сопровождения наших великих композиторов в таких непривычных местах, как туалеты ресторанов, совершенно недопустимо. Мы должны гордиться своим наследием и стремиться к его популяризации, а не снижению статуса. Русская культура должна занимать центральное место как в залах, так и в сердцах людей.
По мнению собеседника Life.ru, за подобные выходки для владельцев общепита пора на законодательном уровне вводить штрафы. Необходимость в этом очевидна особенно на фоне продолжающейся борьбы России за традиционные ценности. Национальному наследию не место в уборных, уверен Иванов.
«Наши народные песни и сказки должны звучать только в центральных залах», — подытожил он.
Ранее внимание общественников приковал и американский фильм «Анора», что недавно появился в российском кинопрокате. Картина, которая пропагандирует развратный и противозаконный образ жизни, уничтожает нашу культуру, считают они.