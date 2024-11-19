Сделать сердцем заведения: Рестораторов призвали штрафовать за русскую классику в туалетах

Всё больше российских ресторанов поддаются популярной тенденции и включают в туалетных помещениях произведения именитых отечественных композиторов, народные сказки, стихи и басни, тогда как в залах играет иностранная музыка. Неуважение к родной культуре должно караться штрафом, призвал в беседе с Life.ru председатель общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов.

Депутат Брянской облдумы напомнил, что в сочинском ресторане «Плакучая ива» можно справить нужду под аккомпанемент песен народного артиста РФ, композитора Александра Зацепина. То же самое происходит и в столице. Любители русских сказок могут убедиться в этом, посетив ресторан «Гвидон» в самом центре Москвы. Рестораторы-бизнесмены опускают культуру своей страны до уровня унитаза, возмутился парламентарий.

Кто они такие? Почему им это позволено? Расположение музыкального сопровождения наших великих композиторов в таких непривычных местах, как туалеты ресторанов, совершенно недопустимо. Мы должны гордиться своим наследием и стремиться к его популяризации, а не снижению статуса. Русская культура должна занимать центральное место как в залах, так и в сердцах людей. Михаил Иванов Председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная», депутат Брянской областной думы

По мнению собеседника Life.ru, за подобные выходки для владельцев общепита пора на законодательном уровне вводить штрафы. Необходимость в этом очевидна особенно на фоне продолжающейся борьбы России за традиционные ценности. Национальному наследию не место в уборных, уверен Иванов.

«Наши народные песни и сказки должны звучать только в центральных залах», — подытожил он.