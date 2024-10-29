Общественники пожаловались в СК на платья с Богородицей на показе мод в рамках БРИКС

Представители общественного движения «Сорок сороков» попросили Следственный комитет России (СК) проверить дизайнера одежды и руководителя «Театра сакральной моды» Алёну Беляеву. Модели надели её платья с изображением Богородицы в рамках форума БРИКС, пишет телеграм-канал «Осторожно, новости».

Общественники недовольны тем, что на показе мод, который состоялся в «Коллизей Холле» в рамках форума БРИКС, несколько моделей вышли в платьях с образами Богородицы. В соцсетях Беляева рассказала, что за коллекцию нарядов была награждена орденом «Твори добро БРИКС».