Общественники пожаловались в СК на платья с Богородицей на показе мод в рамках БРИКС
«Сорок Сороков» призвали СК проверить платья с изображением Богородицы на БРИКС
Представители общественного движения «Сорок сороков» попросили Следственный комитет России (СК) проверить дизайнера одежды и руководителя «Театра сакральной моды» Алёну Беляеву. Модели надели её платья с изображением Богородицы в рамках форума БРИКС, пишет телеграм-канал «Осторожно, новости».
Модели нарядились в платья с изображениями Богородицы в рамках форума БРИКС. Видео © Telegram / «Осторожно, новости»
Общественники недовольны тем, что на показе мод, который состоялся в «Коллизей Холле» в рамках форума БРИКС, несколько моделей вышли в платьях с образами Богородицы. В соцсетях Беляева рассказала, что за коллекцию нарядов была награждена орденом «Твори добро БРИКС».
А ранее Life.ru рассказывал, что гостей саммита БРИКС в Казани встречали участницы конкурса «Мисс Татарстан». Красавицы приветствовали их у трапа, угощая русским караваем и татарским лакомством чак-чаком.
Telegram / «Осторожно, новости»