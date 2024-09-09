Швейцарская политесса изрешетила из пистолета икону Девы Марии и сильно пожалела

В Швейцарии женщина-политик Сания Амети, являющаяся сопредседателем либерального движения Operation Libero, решила поупражняться в стрельбе, разрядив пистолетную обойму в изображение Девы Марии с младенцем Иисусом. Об этом сообщает Catholic Arena.

Она оправдала свои действия тем, что выбор мишени не имел ни религиозного, ни провокационного подтекста. По её словам, она просто искала подходящий объект для стрельбы с 10 метров, а само его содержание её не волновало.

Молодёжная организация Швейцарской народной партии (SVP) в итоге подала на неё заявление в полицию в связи с «нарушением принципов свободы религии и вероисповедания». А основатель правой общественной ассоциации Mass-Voll Николас Римольди (Nicolas Rimoldi) объявил, что намерен подать на политессу в суд.

После жёсткой критики 32-летняя Амети написала в соцсети Х: «Я прошу прощения у всех людей, которых задел мой пост. Я удалила его, как только поняла, что он религиозного содержания. Я ни о чём таком не думала. Мне невероятно жаль».