Наставник конкурса «Лидеры России. Политика» Клишас рассказал, что самое главное для участников

Программа конкурса «Лидеры России. Политика» даёт возможность приобретения профессиональных знаний в области публичной политики, заявил наставник конкурса, председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

«У нас учат профессионально юристов, финансистов, менеджеров. Вы знаете, современный мир очень технологичен стал. И я хочу сказать, что политическая деятельность тоже содержит очень большие элементы профессиональной деятельности, этому тоже нужно учиться», — сказал Клишас.

Он добавил, что главное для участников конкурса — это отношение к стране и людям. Без этого ничего не получится.

Напомним, что приём заявок на конкурс «Лидеры России. Политика» стартовал 27 ноября. Закроется он 24 января в 12:00. Принять участие в конкурсе может любой гражданин в возрасте от 21 до 55 лет, наличие высшего образования при этом необязательно. Для подачи заявки нужно создать личный кабинет, пройти регистрацию, заполнить онлайн-анкету, записать видеоинтервью и написать эссе. За первые сутки с момента открытия регистрации было подано более трёх тысяч заявок.

Конкурс «Лидеры России. Политика» реализуется по поручению президента с целью выявления перспективных общественно-политических лидеров, обладающих необходимыми знаниями и мотивацией для законотворческой деятельности, а также для их дальнейшего обучения и развития в среде единомышленников.