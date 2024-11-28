«Польза и удовольствие»: Буцкая рассказала, какие возможности даёт конкурс «Лидеры России. Политика»

Депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Татьяна Буцкая посетила открытие конкурса «Лидеры России. Политика». Он официально запущен к выборам в Госдуму в 2026 году. Конкурс, уже проводившийся перед парламентскими выборами 2021 года, призван стать «социальным лифтом», который даст возможности, в том числе для будущих кандидатов в депутаты. Его финалисты смогут принять участие в образовательной программе «развития общественно-политических лидеров».

Депутат Татьяна Буцкая посетила открытие конкурса «Лидеры России. Политика». Видео © Telegram / Татьяна Буцкая

«Это — довольно долгая, сложная, но очень интересная дорога, знаю не понаслышке! От подачи заявки, выполнения тестовых заданий, презентации себя и своего проекта, ты начинаешь по-другому смотреть на некоторые вещи и решения, в том числе политические. Также в ходе конкурса есть возможность приобрести уникальные и полезные знакомства», — написала Буцкая в своём телеграм-канале.

Парламентарий добавила, что у финалистов появится возможность принять участие в образовательной программе «развития общественно-политических лидеров», получить персональные отчёты с рекомендациями по итогам тестирования, а также прослушать лекцию от федеральных министров.

Как стало известно ранее, приём заявок на конкурс «Лидеры России. Политика» продлится до января. Кандидаты обязательно должны иметь гражданство России и быть возрастом от 21 до 55 лет. Наличие высшего образования при этом необязательно. Процесс будет включать регистрацию участников, дистанционное тестирование и очный этап, по итогам которого отберут 200 человек для обучения.

Конкурс «Лидеры России. Политика» реализуется по поручению президента с целью выявления перспективных общественно-политических лидеров, обладающих необходимыми знаниями и мотивацией для законотворческой деятельности, а также для их дальнейшего обучения и развития в среде единомышленников.