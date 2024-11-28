Уже более 3 тысяч человек подали заявки на участие в «Лидерах России»

Более трёх тысяч человек подали заявки на участие в конкурсе «Лидеры России. Политика» за первые сутки с момента открытия регистрации. Желание участвовать в мероприятии выразили жители разных регионов России. Об этом сообщает пресс-служба конкурса.

Старт приёма заявок был дан 27 ноября на площадке Национального центра «Россия». О нём объявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Приём заявок на участие закроется 24 января в 12:00. Принять участие в конкурсе может любой гражданин возрастом от 21 до 55 лет, наличие высшего образования при этом необязательно. Для подачи заявки нужно создать личный кабинет, пройти регистрацию, заполнить онлайн-анкету, записать видеоинтервью и написать эссе. Обладатели наилучших результатов смогут пройти в очный этап конкурса.