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28 ноября, 20:50

Уже более 3 тысяч человек подали заявки на участие в «Лидерах России»

Более трёх тысяч человек подали заявки на участие в конкурсе «Лидеры России. Политика» за первые сутки с момента открытия регистрации. Желание участвовать в мероприятии выразили жители разных регионов России. Об этом сообщает пресс-служба конкурса.

Старт приёма заявок был дан 27 ноября на площадке Национального центра «Россия». О нём объявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Приём заявок на участие закроется 24 января в 12:00. Принять участие в конкурсе может любой гражданин возрастом от 21 до 55 лет, наличие высшего образования при этом необязательно. Для подачи заявки нужно создать личный кабинет, пройти регистрацию, заполнить онлайн-анкету, записать видеоинтервью и написать эссе. Обладатели наилучших результатов смогут пройти в очный этап конкурса.

Напомним, что участникам очного этапа предоставят больше времени для обучения: раньше программа длилась три месяца, теперь почти год. Это позволит организационной команде не спешить с оценками и тщательно проверить мотивацию участников и их готовность к командной работе. Наставниками конкурса станут представители всех политических партий, руководители фракций, зампреды Совета Федерации и Госдумы, председатели ключевых комитетов и сотрудники Администрации Президента.

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Полина Никифорова
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