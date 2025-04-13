NASA почтило память Юрия Гагарина по случаю Дня космонавтики

NASA поздравило мир с Международным днём полёта человека в космос 12 апреля, отметив вклад Юрия Гагарина в освоение космического пространства. Пост был опубликован в соцсети X.

«В Международный день полёта человека в космос мы отмечаем первый полёт в космос Юрия Гагарина в 1961 году, а также первый запуск космического корабля Space Shuttle в 1981 году. Теперь пришло время вернуться на Луну и отправиться на Марс», — говорится в сообщении.

Международный день полёта человека в космос празднуется ежегодно 12 апреля. В России в этот день отмечают День космонавтики, вспоминая первый орбитальный полет Юрия Гагарина, который открыл новую эру в освоении Вселенной.