NASA почтило память Юрия Гагарина по случаю Дня космонавтики
В честь дня космонавтики NASA отдало дань уважения Юрию Гагарину
Памятник Гагарину в Москве. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / biggunsband
NASA поздравило мир с Международным днём полёта человека в космос 12 апреля, отметив вклад Юрия Гагарина в освоение космического пространства. Пост был опубликован в соцсети X.
«В Международный день полёта человека в космос мы отмечаем первый полёт в космос Юрия Гагарина в 1961 году, а также первый запуск космического корабля Space Shuttle в 1981 году. Теперь пришло время вернуться на Луну и отправиться на Марс», — говорится в сообщении.
Международный день полёта человека в космос празднуется ежегодно 12 апреля. В России в этот день отмечают День космонавтики, вспоминая первый орбитальный полет Юрия Гагарина, который открыл новую эру в освоении Вселенной.
Ранее Life.ru писал, какие галлюцинации приходили к космонавтам во время полётов. Бытуют легенды, что в космосе люди нередко созерцают разных сущностей или странные видения. Что Гагарин увидел в своём полёте, мы уже не узнаем. Но есть свидетельства других космонавтов.