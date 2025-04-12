Тест: только Гагарин наберёт 8/8 и узнает все советские мультики и фильмы о космосе

Советский кинематограф оставил яркий след в истории научной фантастики. В эпоху космической гонки режиссёры создавали удивительные работы — от детских мультфильмов до серьёзных философских кинокартин. Эти произведения не просто развлекали, но и отражали научные достижения страны, мечты о покорении Вселенной, веру в прогресс. Особенность советской космической фантастики — в её уникальном стиле. Без голливудских бюджетов, но с гениальными идеями, особой эстетикой и вниманием к научной достоверности. Многие из этих фильмов и мультиков стали классикой, которую пересматривают поколениями! Этот тест — шанс проверить свою эрудицию и по-новому взглянуть на знакомые с детства работы.