Тест: только Гагарин наберёт 8/8 и узнает все советские мультики и фильмы о космосе
12 апреля 1961 года Юрий Гагарин открыл человечеству дорогу в космос — и советский кинематограф сразу подхватил эту тему! В День космонавтики вспомним легендарные сюжеты вместе?
Обложка © ТАСС / Александр Полегенько
Советский кинематограф оставил яркий след в истории научной фантастики. В эпоху космической гонки режиссёры создавали удивительные работы — от детских мультфильмов до серьёзных философских кинокартин. Эти произведения не просто развлекали, но и отражали научные достижения страны, мечты о покорении Вселенной, веру в прогресс. Особенность советской космической фантастики — в её уникальном стиле. Без голливудских бюджетов, но с гениальными идеями, особой эстетикой и вниманием к научной достоверности. Многие из этих фильмов и мультиков стали классикой, которую пересматривают поколениями! Этот тест — шанс проверить свою эрудицию и по-новому взглянуть на знакомые с детства работы.
Научный прогресс не стоит на месте, и учёные продолжают исследовать планеты на жизнепригодность. В новом материале рассказали про три самые перспективные планеты, куда человечество могло бы переехать с Земли! А с этим испытанием справится только искушённый зритель — нужно отгадать все 5 фильмов СССР по кадру с близнецами.
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