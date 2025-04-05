Тест: Лишь преданный фанат отгадает 7 фильмов с Натальей Кустинской всего по 1 кадру

Её называли одной из самых красивых актрис советского кино — с лицом куклы и взглядом, в котором читалась вся сложность женской судьбы. Ослепительная, томная, с той самой «несоветской» красотой блондинка сводила зрителей с ума, а её героини казались воплощением мечты. Однако за кадром жизнь актрисы была полна драм: неудавшиеся браки, предательства, смерть близких и поздние годы в забвении. Несмотря на это, большинство запомнило Наталью Кустинскую такой, какой она появлялась в фильмах, — с роскошными локонами и искренней улыбкой!