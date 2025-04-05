Тест: Лишь преданный фанат отгадает 7 фильмов с Натальей Кустинской всего по 1 кадру
5 апреля 1938 года родилась известная советская актриса, покорившая сердца миллионов зрителей, Наталья Кустинская. Сегодня вам предстоит познакомиться поближе с её творчеством!
Фото © Кадр из фильма «Увольнение на берег», «Иван Васильевич меняет профессию», «Первое испытание» / Kinopoisk
Её называли одной из самых красивых актрис советского кино — с лицом куклы и взглядом, в котором читалась вся сложность женской судьбы. Ослепительная, томная, с той самой «несоветской» красотой блондинка сводила зрителей с ума, а её героини казались воплощением мечты. Однако за кадром жизнь актрисы была полна драм: неудавшиеся браки, предательства, смерть близких и поздние годы в забвении. Несмотря на это, большинство запомнило Наталью Кустинскую такой, какой она появлялась в фильмах, — с роскошными локонами и искренней улыбкой!
Порой трагедии поджидают людей прямо на работе, а погоня за идеальным кадром оборачивается настоящей трагедией. В новом материале мы рассказали о российских актёрах, для которых съёмочная площадка стала последним местом работы, и о том, какую цену порой приходится платить за кинематографический реализм. А с этим тестом справятся лишь поклонники Гайдая — нужно вспомнить, какого цвета были эти 7 вещей в «Кавказской пленнице»!