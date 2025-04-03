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3 апреля, 13:01

Тест: Лишь поклонники Гайдая помнят, какого цвета были эти 7 вещей в «Кавказской пленнице»

3 апреля 1967 гoдa cocтoялacь пpeмьepa легендарного кинoфильмa «Кaвкaзcкaя плeнницa, или Новые приключения Шуpикa»! Вспомним культовые эпизоды вместе.

Когда на экраны вышла комедия, она мгновенно стала народной — и не просто из-за шуток, а потому, что в ней сошлось всё: безупречный сценарий, обаятельные герои и тот самый гайдаевский абсурд, который веселит даже спустя полвека. Пленительные кавказские горы, виноградники, пыльные дороги — и посреди этого великолепия разворачивается история о скромном Шурике, который невольно оказался в самом центре событий! Но если попросить вас вспомнить колорит «Кавказской пленницы», какие цвета придут на ум?

С течением времени многие советские фильмы воспринимаются зрителями совсем иначе. Например, эти 7 киноляпов в легендарной комедии «Девчата» заметили только спустя 60 лет! А с этим тестом справятся только заядлые любители чая, ведь нужно отгадать 6 фильмов СССР по кадру с самоваром!

«Людк, а Людк, ты видела эти киноляпы?»: 7 неожиданных ошибок в фильме «Любовь и голуби»
«Людк, а Людк, ты видела эти киноляпы?»: 7 неожиданных ошибок в фильме «Любовь и голуби»
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Кадр из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» режиссер Леонид Гайдай и др.  / Kinopoisk

Виктория Мишинкина
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