Рецепты пасхи к празднику: топ-10 рецептов Вкусные и простые рецепты праздничной творожной и других видов пасхи 2025 в домашних условиях. Life.ru делится лучшими вкусными рецептами пасхи, которую легко приготовить самостоятельно. 2 апреля, 21:35 Пасха — одно из главных праздничных блюд. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vadiar

Пасха — главный православный праздник в году, её называют торжеством торжеств. В этот день христиане подают на стол особые лакомства, среди которых — творожная пасха. Десерт представляет собой смесь на основе творога, сметаны или творожной массы, выложенную горкой.

Творожная масса в виде усечённой пирамиды означает одновременно и Гроб Господень, и само Царствие Небесное. Сладость блюда символизирует рай.

Пасха является традиционным угощением наряду с куличом. Но если кулич — это сдобная выпечка, зачастую похожая на кекс, то пасха — десерт из молочных продуктов с разными добавками, который необходимо застудить, чтобы придать ему форму.

Для приготовления пасхи потребуется специальная форма — пасочница. Она бывает разных объёмов — в зависимости от того, какой величины блюдо хотите приготовить. В стандартную помещается пасха весом примерно 900 граммов.

Классический рецепт творожной пасхи

Пасху готовят на основе творога, сметаны или творожной массы. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Tatiana Vorona

Классическая пасха готовится на основе жирного творога с добавлением сливок или сметаны.

Ингредиенты:

500 г творога жирностью не менее 9%;

170 г сливок 33–35%;

90 г сливочного масла;

60 г сахара или сахарной пудры;

цукаты, орехи, изюм по вкусу.

Творог перетереть через сито. Добавить сахар в сливки и взбить. Соединить творог и сливки, размешать. Добавить сливочное масло комнатной температуры и перемешать ещё раз.

Изюм замочить в тёплой воде на 15 минут, промыть, откинуть на дуршлаг и просушить, добавить в смесь. Вмешать цукаты и орехи.

Форму для пасхи собрать, застелить марлей. Поставить её широкой частью вверх.

Готовую творожную массу высыпать в форму, форму поставить в глубокую миску. Поместить сверху гнёт и поставить всё в холодильник на 12 часов. Периодически сливать лишнюю жидкость.

После стабилизации аккуратно достать пасху из формы, перевернув на тарелку, снять марлю. По желанию украсить глазурью.

Пасха на сметане

Пасхальный десерт готовится и на основе сметаны. В таком случае он будет заварным.

Ингредиенты:

650 г сметаны 20–25%;

90 г сливочного масла;

150 г сахара;

2 яйца;

цукаты и орехи по вкусу.

Сметану, яйца и сахар соединить в сотейнике и хорошо перемешать. Добавить мягкое сливочное масло и поставить на огонь. Прогревать при постоянном помешивании до первых признаков кипения. Важно не допустить закипания.

Горячую массу перелить в чашу и дать остыть до комнатной температуры, периодически перемешивая. В остывшую сметанную массу добавить цукаты и орехи, хорошо перемешать.

Подготовить пасочницу — поставить её в глубокую миску и застелить марлей. Перелить туда массу, поместить сверху груз и поставить в холодильник на 12–15 часов. Остужать, сливая лишнюю жидкость. Готовую пасху украсить по желанию.

Пасха творожная заварная «Царская»

Пасху можно приготовить как с добавлением яиц, так и без. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Aleksandr Khmeliov

Классический рецепт заварной пасхи. Такой десерт получится пышным, со сливочным вкусом.

Ингредиенты:

500 г жирного творога;

2–3 яйца, можно желтки;

200 г сметаны;

100 г сливочного масла;

100 г сахара;

ванилин или ванильный сахар.

Творог протереть через сито (можно дважды пропустить через мясорубку или протереть при помощи блендера). К творогу добавить желтки или яйца, сметану, сахар, ванильный сахар или ванилин и всё хорошо перемешать. Добавить нарезанное кубиками сливочное масло. Взбить творожную массу при помощи миксера до пышности и однородности.

Перелить творожную массу в кастрюлю с толстыми стенками. Поставить на маленький огонь и готовить, постоянно помешивая, до первых пузырей (т.е. до закипания). При появлении первых пузырьков снять кастрюлю с огня, поставить в миску с холодной водой (в миску можно добавить кубики льда) и мешать до полного охлаждения. Остывшую творожную массу убрать на один-два часа в холодильник, чтобы она загустела.

В охлаждённую массу добавить изюм и орехи, хорошо перемешать. Пасочницу поставить в глубокую миску и застелить её марлей, влить туда массу. Придавить пасху грузом и убрать в холодильник на 12 часов, а лучше — на сутки, периодически сливать сыворотку.

Пасху достать из пасочницы, перевернув на тарелку. Украсить лепестками миндаля или шоколадной помадкой.

Пасха без яиц с желатином

Пасха, приготовленная с желатином, будет особенно хорошо держать форму, а её вкус напомнит классическую панакотту.

Ингредиенты:

600 г творога;

125 г сметаны;

50 г сливочного масла;

1 стакан сахарной пудры;

20 г желатина;

30 г сливок;

цукаты и ванилин по вкусу.

Желатин залить водой, перемешать и оставить набухнуть. Протереть творог через сито. Добавить к творогу сметану, сахарную пудру, сливочное масло, перемешать. Вмешать ванилин.

Растопить набухший желатин, вылить в творожную массу и перемешать. Добавить орехи и цукаты по вкусу, замешать. Подготовить форму, застелить её марлей. Выложить массу в форму и поставить её под грузом в холодильник не менее чем на 12 часов. Сливать лишнюю жидкость. Достать из формы и украсить глазурью.

Творожная пасха на сгущёнке со сметаной

В пасху добавляют разнообразные орехи, цукаты, изюм, курагу. Фото © Youtube / ТАК ВКУСНО!

Пасху можно приготовить и на основе сгущённого молока.

Ингредиенты:

600 г творога 9%;

150 г сливочного масла;

150 г сметаны 20%;

200 г сгущённого молока;

цукаты и орехи по вкусу.

Протереть творог. Добавить мягкое сливочное масло, хорошо размешать. Соединить со сметаной и сгущёнкой. Ввести цукаты, всё тщательно вымешать.

Застелить пасочницу марлей, поместить туда смесь, поставить сверху груз и убрать в холодильник на 12 часов, остужать, сливая сыворотку. Украсить готовую пасху помадкой или орехами.

Творожная пасха с кремом из варёной сгущёнки

Варёная сгущёнка придаст пасхальному десерту карамельный вкус и золотистый цвет.

Ингредиенты:

700 г творога 9%;

100 г кураги;

90 г сливочного масла;

100 мл сливок 33%;

350 г варёной сгущёнки;

ванилин.

Протереть творог через сито. Измельчить ошпаренную курагу. Взбить блендером сливочное масло комнатной температуры с кусочками кураги. Налить сливки в сотейник, прогреть, но не доводить до кипения, добавить ванилин. Затем влить к сливкам сгущёнку и, непрерывно помешивая, прогревать (но не кипятить) на небольшом огне в течение двух-трёх минут. Крем должен загустеть. Снять с огня, вымесить, дать остыть.

Добавить в творог масло с курагой и крем из сливок и сгущёнки. Все ещё раз вымесить до однородной консистенции. Застелить форму марлей, выложить туда массу и поставить в холодильник под грузом на сутки. Сливать лишнюю жидкость. Готовую пасху достать и украсить сверху орехами.

Клубничная творожная пасха

Несложная пасха на основе клубничного джема может стать одним из любимых праздничных десертов.

Ингредиенты:

500 г творога 9%;

300 г замороженной клубники;

100 г сметаны 20%;

100 г сливочного масла;

сахар по вкусу;

1 чайная ложка ванильного сахара.

Замороженные ягоды выложить в небольшую кастрюлю, засыпать сахаром. Поставить на средний огонь и варить, помешивая, 15–20 минут, до испарения жидкости. Снять с плиты, остудить. Джем должен получиться густым.

В чистую миску выложить творог, сметану, мягкое сливочное масло и ванильный сахар. Тщательно вымешать или пробить блендером. Добавить клубничный джем, снова размешать до однородной массы.

Собрать пасочницу, застелить изнутри марлей. Выложить туда получившуюся массу, утрамбовать. Поместить сверху груз и отправить в холодильник на 12 часов, периодически сливая жидкость.

Ягодная пасха-запеканка

Необычный, но простой рецепт. Такой десерт получится сытным и нежным, с мягкой кислинкой.

Ингредиенты:

440 г творога 9%;

100 г сахара;

1 пакетик сухого ягодного киселя (клюквенного или вишнёвого);

80 г сливочного масла;

80 г сметаны;

3 яйца;

100 г сушёной клюквы (можно взять вишню);

1 пакетик ванилина;

сахарная пудра для посыпки.

Соединить творог с сахаром и ванилином, добавить сухой кисель, мягкое сливочное масло и сметану. Размешать или взбить блендером до однородной массы. Взбить яйца до пышной пены. Соединить яйца с творожной массой, добавить ягоды и всё перемешать.

Получившуюся массу выложить в силиконовую форму. Поставить её на противень с горячей водой (до середины формы). Выпекать при температуре 160 градусов 60–80 минут. Остудить в форме, далее убрать в холодильник на два часа. Достать из формы, украсить сахарной пудрой, посыпкой и ягодами.

Творожная пасха «Три шоколада»

Пасха «Три шоколада» выглядит очень необычно. Фото © Youtube / Yulia Smaill

Эффектная пасха по мотивам известного десерта станет настоящим украшением стола.

Ингредиенты:

400 г творога 9%;

80 г сахара;

80 г сливочного масла;

120 г сливок 33%;

1 желток;

25 г белого шоколада;

40 г молочного шоколада;

55 г тёмного шоколада;

кокосовая и шоколадная стружка, орехи по вкусу.

Творог, масло, сахар и желток соединить в миске и перемешать. Поставить массу на средний огонь и варить в течение пяти минут, не доводя до кипения. Взбить массу блендером и охладить.

В трёх разных мисках растопить белый, молочный и тёмный шоколад. Разделить остывшую массу на три неравные части. Самую маленькую часть добавить к белому шоколаду, среднюю — к молочному и большую — к тёмному. Размешать каждую смесь. По желанию в часть с белым шоколадом положить кокосовую стружку, с молочным — молотые орехи, а с тёмным — шоколадную.

Взбить холодные жирные сливки. Разделить на три части и также смешать с творожно-шоколадными массами. Дать им остыть и в меру загустеть.

Собрать форму-пасочницу, поместить её в миску и застелить марлей. Сначала выложить массу с белым шоколадом, не пачкая стенок формы, разровнять. Далее поместить массу с молочным шоколадом, следом — с тёмным.

Поместить на сутки в холодильник под грузом, сливая сыворотку. Извлечь, готовую пасху украсить шоколадной глазурью.

Творожная пасха с фисташками и малиной

Сочетание фисташек и малинового мусса является классическим, а пасха с таким вкусом будет оригинальна.

Ингредиенты:

600 г жирного творога;

100 мл сливок 33%;

100 г сливочного масла;

80 г сахарной пудры;

60–80 г сахара;

300 г замороженной малины;

50 г фисташковой пасты (можно купить готовую для кондитеров);

20 г кукурузного крахмала;

очищенные фисташки по вкусу.

Подготовить малину: засыпать ягоды в сотейник, добавить сахар, довести до кипения. Когда растворится сахар, добавить кукурузный крахмал, перемешать и дождаться загустения массы, снять с огня. Можно пробить блендером, чтобы не было косточек.

Перетереть творог через сито. Вскипятить сливки со сливочным маслом и сразу снять с огня. Добавить горячими в творог, всыпать сахарную пудру и всё перемешать, можно блендером.

Разделить массу на две равные части. В одну добавить малину, в другую — фисташки, половинки или измельчённые, её же смешать с фисташковой пастой.

Если нет готовой фисташковой пасты, её нужно сделать заранее. Для этого необходимо разложить очищенные фисташки на противне и прогреть при температуре 190 градусов примерно семь минут — до появления масла. Прогретые орехи перемолоть и вмешать сахар по вкусу. Дать смеси остыть и подержать её в холодильнике.

Застелить перевёрнутую форму марлей. Выложить сначала фисташковую массу, так как она более плотная, следом — малиновую. Поместить сверху груз и убрать на сутки в холодильник. Остужать, сливая лишнюю жидкость.

По готовности перевернуть на тарелку и украсить свежей малиной.

Лайфхаки

Если нет пасочницы, её можно заменить цветочным горшком с дырочкой или ситом. В последнем случае пасха получится не в виде горки, а полукруглой.

Если творог очень влажный, за сутки до приготовления пасхи его лучше выложить в марлю, поместить в дуршлаг и оставить под гнётом, чтоб стекла влага.

Чтобы легко достать готовую пасху из формы, её нужно застелить несколькими слоями марли.

В качестве добавок для пасхи используют изюм, курагу, цукаты, разнообразные орехи, кокосовую или шоколадную стружку. По желанию изюм можно предварительно замочить в роме или использовать кондитерский ромовый ароматизатор.

Авторы Екатерина Субботина