«Сердце Руси не падёт»: Что загадочное пророчество старца Серафима сулит судьбе Кремля и России

Настоятель храма Святого Николая Чудотворца в Ярославле рассказал, что недавно были обнаружены новые записи старца Серафима Саровского. В них содержатся пророчества о судьбе православной веры и России как страны, которая поддерживает и развивает её. И если раньше нам была известна только «Беседа преподобного Серафима Саровского с Н.А. Мотовиловым», то сейчас можно посмотреть, что писал сам великий старец. Рассказываем о его пророчествах.

Время испытаний с говорящими камнями: пророчество старца Серафима

Время испытаний ждёт Россию: прежде, чем камни заговорят, у нас есть время последить за знамениями. Так говорил старец Серафим. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Серафим Саровский писал: «Когда тень от стен Кремля ляжет на восток, а голоса камней заговорят, придёт время испытаний. Но за тьмой явится свет, и сердце Руси не падёт». Это очень позитивное пророчество. Старец Серафим написал его после видения, которое посетило его во время молитвы. Он имел в виду не только Кремль как символ власти, но и всю Россию. При этом точно старец не сказал, когда стоит ждать исполнения предсказания, но предупредил, что людям явится знамение незадолго до этих событий.

Знамение перед исполнением пророчества: за чем наказал следить старец Серафим

Знамение перед исполнением пророчества Серафима Саровского будет таким: багровое небо, странное поведение рек. Фото © Wikipedia / Loyna

Также старец Серафим писал: «Небо над Москвой станет багровым, а река потечёт не так, как прежде. Это время потребует от всех нас веры и стойкости». Это и должно быть тем самым знамением, после которого станут разворачиваться события его пророчества. Но не стоит пугаться любой Кровавой луны или светового загрязнения в больших городах: по-настоящему багровым небо бывает редко. Красный цвет неба означает, что циклон, который приносит ясную погоду, переместился на восток. Символично, не так ли? Река, которая потечёт не так, как прежде, — это, возможно, Москва-река, но, в принципе, такие «приколы» можно ждать от любой реки России. Символично также, что в СССР был проект по повороту сибирских рек, который так и не был осуществлён.

Что значат голоса камней из пророчества старца Серафима

Голоса камней — чем же они могут быть? Ответ ближе, чем кажется. Фото © Shutterstock / FOTODOM / OLEGOLEGOLEG

Итак, «тень от стен Кремля ляжет на восток». Это может означать лишь одно: стратегический поворот России от партнёрства с западными державами к партнёрству с государствами восточными, в первую очередь Китаем и Кореей. И он действительно происходит: сейчас юань не менее важен для россиян, чем другие валюты, а мы сами активно пользуемся китайскими машинами, смартфонами и даже нейросетями. Кстати, о смартфонах: возможно, именно появление этих гаджетов предсказал старец Серафим, когда рассказывал о «говорящих камнях». Для человека эпохи XVIII–XIX веков смартфоны издалека и правда могли показаться камнями, а тот факт, что они издают звуки, например, действительно разговаривают, если мы прослушиваем голосовой контент, подтверждает силу пророчества Серафима. Помним: к старцу после молитвы пришло именно видение. Возможно, божественная длань и правда переместила его душу в XXI век.

«Сердце Руси не падёт»: позитивное значение пророчества старца Серафима

«Сердце Руси не падёт» — так говорил старец Серафим. С Россией всё будет хорошо. Фото © ТАСС / Александр Артеменков

Серафим Саровский честно предупредил россиян об испытаниях. Но в его предсказании есть и надежда на лучшее. «Но за тьмой явится свет, и сердце Руси не падёт», — писал старец. Это значит, что все испытания Россия с блеском преодолеет и сохранит самое главное: духовность своих людей и православную веру. Именно эти качества помогают нашей Родине бороться и побеждать из года в год. А если россияне будут помнить о Боге, вести праведную жизнь и молиться, то испытания любой сложности можно преодолеть.

Другие предсказания Серафима Саровского

Пророчества старца Серафима появляются редко, и не всегда они такие позитивные. Фото © Wikipedia

У старца Серафима не так уж и много пророчеств. До того, о котором мы только что вам рассказали, становилось известно только об одном, более мрачном. Серафим утверждал, что над Россией сгустятся тучи и грядёт пора бед и несчастий. Но наша страна выстоит. «Когда Россия возвысится над всем сущим, вы узрите, что она осталась единственной под защитой Божьей. Ему угодно, чтобы она стала центром объединения и правила миром» — вот что писал старец по этому поводу. И правда, у Бога на Россию далеко идущие планы.