10 актёров из детской передачи «Ералаш», чья смерть была ранней и внезапной

В журнале «Ералаш» побывало много талантливых детей и подростков. Многие из них потом стали звёздами: Сергей Лазарев, Юлия Волкова, Влад Топалов... Но у некоторых актёров, как молодых, так и не очень, жизнь окончилась трагично. После «Ералаша» всегда можно было продолжить актёрскую карьеру, но непреодолимые обстоятельства помешали этим несчастным стать профессионалами кино и прожить долгую и счастливую жизнь. Здесь мы рассказываем о них.

Александр Добриков

Александр Добриков отказался поступать в театральное, а потом умер. Фото © Кадр из фильма «Ералаш», режиссёр Борис Грачевский и т.д. / Kinopoisk

Александр Добриков снимался в нескольких эпизодах «Ералаша» с 1988-го по 1991 год. Самые известные из них — «Кошмар», «Поцелуй», «Храп в летнюю ночь» и «Осторожно, ученик!». Перед киножурналом маленький актёр участвовал в фильме «Старая азбука» 1987 года в роли Тараски, а после — в картине «Пропал друг» 1990 года в роли Коли. От съёмок в «Мементо мори» Добриков отказался, а поступать в театральный институт не захотел. Возможно, хотел сделать спортивную карьеру, ведь с детства любил физкультуру. Далее его судьба сложилась трагично. В ноябре 1996 года двадцатилетний актёр остался в закрытом гараже в заведённой машине и скончался.

Василий Бургман

Василий Бургман стал меньше заниматься учёбой и переехал в другую страну. Фото © Кадр из фильма «Ералаш», режиссёр Борис Грачевский и т.д. / Kinopoisk

В 1985 году девятилетний Вася Бургман сыграл деревенского мальчика в фильме «Осторожно — Василёк!». Потом его взяли в «Ералаш», где юноша снимался с 1985-го по 1989 год. «Влюблённые», «Зараза», «Кавалер» — известные эпизоды с участием этого весёлого рыжеволосого озорника. Его последним фильмом стало «Убийство свидетеля» в 1990 году. Во время съёмок в киножурнале Бургман забил на учёбу и не смог устроиться в жизни в новой России, поэтому поехал на ПМЖ за границу. В 2000 году стало известно, что он погиб в автокатастрофе. Ему было всего 24 года.

Иван Ревякин

Фото © Кадр из фильма «Ералаш», режиссёр Борис Грачевский и т.д. / Kinopoisk

Иван Ревякин снимался в современном «Ералаше». В 2020 году в Волгограде произошла страшная ситуация: 16-летний подросток случайно толкнул прохожего, тот оказался 20-летним уголовником с опытом заключения. Завязалась перепалка со взаимными оскорблениями, потом драка. Уголовник достал нож и «аннигилировал» оппонента. Этим подростком был Иван Ревякин. Семья, потерявшая сына, пытается добиться максимального наказания для убийцы. Ревякин играл в эпизоде «Всё для неё».

Александр Варакин

Александр Варакин в 1990-е связался с криминалом и завёл бизнес. Фото © Кадр из фильма «Ералаш», режиссёр Борис Грачевский и т.д. / Kinopoisk

Александр Варакин играл в «Ералаше» в эпизоде «Маленькая летняя серенада» в 1984 году. Там его герой по очереди поёт серенады умным одноклассницам, чтобы списать у них домашние задания. Но вообще Варакин был актёром кино. Его карьера началась в 13 лет, в 1979 году он сыграл в фильме «Приключения маленького папы». Последней ролью стал хулиган Гусь из «Каникул Петрова и Васечкина». Потом Варакина «затянули» 1990-е годы: он завёл бизнес, связался с бандитами, а в 36 лет в 2002 году умер. Причиной стали запрещённые вещества. Life.ru рассказывал его историю в 2023 году.

Вера Иванко

Вера Иванко снималась после «Ералаша» довольно много и могла бы сделать блестящую карьеру. Фото © Кадр из фильма «Ералаш», режиссёр Борис Грачевский и т.д. / Kinopoisk

Вера Иванко родилась в 1993 году. Уже в девять лет она начала сниматься в кино — в фильме «Одиночество крови» (2002 год) сыграла главную героиню в детстве. По главным ролям в «Ералаше» её запомнили и полюбили в индустрии. Карьера Веры развивалась хорошо и стабильно. Иванко снималась в эпизодах и в 2010-м, и в 2011-м, и в 2013 году. Поступила во ВГИК, играла в театре на «Таганке», то есть работать начала прямо с первого курса. А потом произошла трагедия. В 2013 году Вера переходила железнодорожные пути и попала под электричку. Полиция уверена в том, что это несчастный случай, но друзья и родные Веры считают: её кто-то толкнул.

Максим Пучков

Максим Пучков поступил во ВГИК на операторский факультет, а потом умер. Фото © Кадр из фильма «Ералаш», режиссёр Борис Грачевский и т.д. / Kinopoisk

Максим Пучков снимался в «Ералаше» с 1980-го по 1985 год. С ним вышли такие эпизоды, как «Гений каратэ», «А ну-ка, девочки!» и «Вовка — добрая душа». А вообще в киноиндустрии Пучков был аж с пяти лет. Толик в детстве из фильма «Ищу человека» 1973 года — это тоже он. Последняя роль Максима — конвойный в фильме «Имя». После школы Пучкова приняли во ВГИК на операторский факультет. Но карьере помешали проблемы со здоровьем. У Максима был диабет, он годами сам себе колол инсулин. А потом заболел туберкулёзом, поздно это заметил и «сгорел» в 30 лет.

Алексей Фомкин

Алексей Фомкин играл главную роль в «Гостье из будущего». Фото © Кадр из фильма «Ералаш», режиссёр Борис Грачевский и т.д. / Kinopoisk

Алексей Фомкин родился в 1969 году. В «Ералаше» играл с 1982-го по 1985 год в таких эпизодах, как «Чудеса в решете», «Аукцион» и «Давайте говорить друг другу комплименты» (вместе с Максимом Пучковым). Но больше всего публике полюбился после «Гостьи из будущего», где сразу после «Ералаша» сыграл главную роль — Колю Герасимова. Последняя роль — Борька из картины «На своей земле». А в 1988 году Фомкин окончил школу и вдруг стал «не нужен». Пошёл в армию, потом работал грузчиком, поступил во МХАТ, но был уволен за прогулы. У него была зависимость от «запрещёнки», и Алексей уехал во Владимир лечиться от неё самостоятельно. Ему это удалось, но его жизнь оборвалась трагически. Перед Днём защитника Отечества, 22 февраля 1996 года, Фомкина с женой друзья пригласили в гости праздновать. Внезапно дом загорелся, и спаслись все, кроме Александра.

Александр Солдатов

Первая роль Александра Солдатова оказалась главной ролью. Фото © Кадр из фильма «Ералаш», режиссёр Борис Грачевский и т.д. / Kinopoisk

Карьера Александра Солдатова в кино развивалась не просто хорошо, а очень хорошо. Родившийся в 1972 году мальчик уже в 13 лет сыграл главную роль в фильме «В. Давыдов и Голиаф». В 1985-м и 1986-м он играл в «Ералаше» в двух эпизодах — «Подсматривать нехорошо» и «Велосипед». После «Ералаша» он много играл в эпизодах, служил в РАМТе и театре МЕЛ. Его последним фильмом стала картина «Селфи» 2016 года. А 3 декабря 2017 года актёр скончался от рака. Ему было всего лишь 46 лет.

Евгений Красавцев

Евгений Красавцев участвовал в самом первом выпуске тележурнала. Фото © Кадр из фильма «Ералаш», режиссёр Борис Грачевский и т.д. / Kinopoisk

Евгений Красавцев родился в Москве в 1939 году в районе Таганки. Его отец во время Великой Отечественной попал в окружение, а после войны — в ГУЛАГ. На Женю, как на старшего мужчину, легли обязанности главы семьи. Евгений мечтал быть актёром — район проживания этому способствовал. В 1967-м ему удалось поступить во ВГИК. Так началась отличная актёрская карьера, а в «Ералаше» он сыграл в 1974 году в самом первом выпуске — в эпизоде «Дым, дым, дым!». Красавцев исполнил там роль штангиста. В 1986 году его жизнь оборвалась из-за тяжёлой болезни.

Владимир Турчинский

Владимир Турчинский сдвинул самолёт, поднял слониху, протащил 100 метров автобус, а потом умер. Фото © Кадр из фильма «Ералаш», режиссёр Борис Грачевский и т.д. / Kinopoisk

Владимир Турчинский родился в 1963 году в Москве. После школы учился в Московском институте инженеров гражданской авиации, с третьего курса ушёл в армию, в десант. После службы поступил в Московский институт физкультуры. В перестройку работал охранником на Черкизовском мясокомбинате и у некоторых звёзд эстрады. На его счету несколько рекордов по дисциплине силового экстрима: Турчинский поднял слониху, сдвинул самолёт весом 260 тонн, а в Книгу рекордов Гиннесса попало то, как Владимир левой рукой протянул 20-тонный двухэтажный автобус на расстояние 100 метров. А в 2000-е он снялся в выпуске под номером 200 в эпизоде «Терминатор». Конечно, Терминатора играл Турчинский. Актёр скончался в 2009 году от инфаркта. Ему было всего 46 лет.