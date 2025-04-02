Оптика, ресторан и курорт на Алтае: Выяснилось, на чём Лепс зарабатывает миллионы

Певец Григорий Лепс активно занимается бизнесом наряду с музыкальной карьерой. В 2024 году два его предприятия принесли многомиллионную прибыль, в то время как два других оказались убыточными, сообщает kp.ru.

«ООО «ПЦ Григория Лепса» в 2024 году показало выручку в 164 млн рублей, что на 30 млн рублей больше, чем годом ранее. А вот прибыль упала с 7,6 млн рублей в 2023-м до 7,4 млн рублей в 2024-м», — говорится в материале.

Лепс также занимается ресторанным бизнесом через свою компанию ООО «Пить», которая управляет московским рестораном «Зойка» на Патриарших прудах. В 2024 году выручка заведения возросла с 41 до 48 миллионов рублей, однако чистая прибыль значительно упала: с 9,8 миллиона рублей в 2023 году до 1,5 миллиона рублей в 2024-м. Кроме того, у него есть курортный бизнес в Алтайском крае. В октябре 2024 года Лепс стал единственным владельцем ООО «Алтайтревел», но пока предприятие работает с убытками, составившими 62 тысячи рублей за год. Ещё одно направление его бизнеса — оптика. С 2015 года он владеет 90% компании «Лепс-Оптика», однако и этот проект оказался убыточным.