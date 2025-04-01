Бизнес Седоковой закрылся после таинственной смерти её экс-супруга, потерпев миллионные убытки

Седокова учредила свой интернет-магазин в 2016 году, а закрылся он в конце 2024-го, после смерти Тиммы. За прошлый год ООО «Ла Стори» сумело заработать всего 2 млн рублей. При этом выручка упала на 4,7 млн. В 2023 году чистая прибыль самой певицы от этого предприятия составила 527 тысяч рублей, а в 2024-м этот показатель находился на отметке в минус 396 тысяч.