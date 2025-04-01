Бизнес Седоковой закрылся после таинственной смерти её экс-супруга, потерпев миллионные убытки
Kp.ru: Бизнес Анны Седоковой терпит убытки после смерти её бывшего мужа Тиммы
Анна Седокова. Обложка © ТАСС / Яна Яворская
Певица Анна Седокова владеет интернет-магазином одежды, который некогда приносил ей весьма солидный доход, но всё изменилось после таинственной смерти её бывшего мужа Яниса Тиммы. Теперь артистка терпит огромные убытки, сообщает Kp.ru.
Седокова учредила свой интернет-магазин в 2016 году, а закрылся он в конце 2024-го, после смерти Тиммы. За прошлый год ООО «Ла Стори» сумело заработать всего 2 млн рублей. При этом выручка упала на 4,7 млн. В 2023 году чистая прибыль самой певицы от этого предприятия составила 527 тысяч рублей, а в 2024-м этот показатель находился на отметке в минус 396 тысяч.
Напомним, что Янис Тимма был обнаружен мёртвым в столичном хостеле в декабре 2024 года. Следователи считают, что баскетболист покончил с собой. Однако родственники спортсмена допускают, что к его смерти имеет отношение сама Анна Седокова.