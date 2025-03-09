Седокова записала песню о смерти бывшего мужа

Певица Анна Седокова вернулась к творчеству и заявила о выходе новой песни на тему её переживай о смерти экс-супруга Яниса Тиммы. Об этом артистка написала в своём телеграм-канале.

«Я вернулась на студию и написала песню. В ней все. О нас, обо мне. Я долго молчала и никто не знает, что я чувствовала», — написала Седокова.