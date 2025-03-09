Седокова записала песню о смерти бывшего мужа
Седокова анонсировала первую песню после смерти бывшего мужа Яниса Тиммы
Анна Седокова. Обложка © Telegram / Анна Седокова
Певица Анна Седокова вернулась к творчеству и заявила о выходе новой песни на тему её переживай о смерти экс-супруга Яниса Тиммы. Об этом артистка написала в своём телеграм-канале.
«Я вернулась на студию и написала песню. В ней все. О нас, обо мне. Я долго молчала и никто не знает, что я чувствовала», — написала Седокова.
Напомним, латвийского баскетболиста Яниса Тимму нашли мёртвым в московском хостеле 17 декабря. Согласно данным следствия, экс-супруг Седоковой покончил с собой. Однако на родине спортсмена возникли подозрения о возможной криминальной составляющей в этом деле. Родственники покойного считают, что певица могла быть причастна к его смерти. С этого момента Седокова заморозила свою творческую карьеру.