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9 марта, 14:28

Седокова записала песню о смерти бывшего мужа

Седокова анонсировала первую песню после смерти бывшего мужа Яниса Тиммы

Анна Седокова. Обложка © Telegram / Анна Седокова

Анна Седокова. Обложка © Telegram / Анна Седокова

Певица Анна Седокова вернулась к творчеству и заявила о выходе новой песни на тему её переживай о смерти экс-супруга Яниса Тиммы. Об этом артистка написала в своём телеграм-канале.

«Я вернулась на студию и написала песню. В ней все. О нас, обо мне. Я долго молчала и никто не знает, что я чувствовала», — написала Седокова.

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Напомним, латвийского баскетболиста Яниса Тимму нашли мёртвым в московском хостеле 17 декабря. Согласно данным следствия, экс-супруг Седоковой покончил с собой. Однако на родине спортсмена возникли подозрения о возможной криминальной составляющей в этом деле. Родственники покойного считают, что певица могла быть причастна к его смерти. С этого момента Седокова заморозила свою творческую карьеру.

Николай Рюмин
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