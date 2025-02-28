«Легче не становится»: Седокова рассказала о жизни в страхе после гибели бывшего мужа Яниса Тиммы

Певица Анна Седокова призналась, что её жизнь наполнена страхом. Она не может находиться в компаниях, как это было раньше, поэтому большую часть своего времени исполнительница посвящает музыке, работе и детям. Несмотря на то, что Седоковой очень тяжело, она всё же пытается вернуться к стабильной жизни — выбирается на мероприятия и постит фото в соцсети. Так певица рассказала, что собирается идти на день рождения к друзьям.

Анна Седокова призналась, что живёт в страхе. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / annasedokova

«Время идёт, но легче не становится. Я всё так же боюсь людей. Иногда я заставляю себя делать попытки быть нормальной. Запостить фото, например. Я правда пытаюсь. Вот вчера я заставила себя и вышла на день рождения. К красивым и счастливым людям. Я просто сидела и смотрела. Играла красивая музыка», — рассказала она в соцсети.