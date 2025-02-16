«Это было супер сложно»: Седокова дала первый концерт после смерти Яниса Тиммы

Певица Анна Седокова дала первый концерт после трагической смерти бывшего супруга Яниса Тиммы. Это случилось через два месяца после трагедии. Мероприятие прошло в ресторане Казахстана в честь Дня всех влюблённых.

За кулисами Седокова записала обращение к фанатам, в котором призналась, что выступление было для неё непростым. Тем не менее, она выразила признательность за поддержку и ту теплоту, которую почувствовала.

Первый концерт Седоковой после смерти Тиммы. Видео © Telegram / Starhit.ru

«Только что закончился концерт, и я хочу сказать вам огромное спасибо. Это было супер сложно, супер непонятно, супер «переживательно». Спасибо за вашу любовь», — обратилась она к поклонникам.