«Твой папа умер»: 7-летний сын Седоковой узнал о смерти Яниса Тиммы от незнакомца

Певица Анна Седокова рассказала, что её сын Гектор узнал о смерти её бывшего мужа Яниса Тиммы от постороннего мальчика в баскетбольном лагере. Сама экс-солистка «ВИА Гры» в это время находилась в больнице и пыталась прийти в себя.

Седокова поделилась с подписчиками в запрещённой соцсети о том, как всё произошло. Раздавленная горем певица отправила 7-летнего сына в лагерь и попросила ничего не говорить ему о произошедшем, пока она полностью не восстановится и не расскажет ему сама. Однако всё пошло не по плану.

В один из дней к Гектору подошёл какой-то мальчик и заявил: «Я знаю, что твой папа умер». В этот момент певица поняла, что оградить ребёнка от тяжёлой информации не получится. Тогда она приняла решение выписаться из больницы и уехать с сыном «подальше от всего».

«Я падала в обмороки, еле стояла на ногах, но купила билеты и решила, что больше нет возможности «замирать», — поделилась певица.