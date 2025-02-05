«Твой папа умер»: 7-летний сын Седоковой узнал о смерти Яниса Тиммы от незнакомца
Сын Седоковой узнал о смерти Яниса Тиммы от незнакомца в баскетбольном лагере
Фото © Instagram / annasedokova (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)
Певица Анна Седокова рассказала, что её сын Гектор узнал о смерти её бывшего мужа Яниса Тиммы от постороннего мальчика в баскетбольном лагере. Сама экс-солистка «ВИА Гры» в это время находилась в больнице и пыталась прийти в себя.
Седокова поделилась с подписчиками в запрещённой соцсети о том, как всё произошло. Раздавленная горем певица отправила 7-летнего сына в лагерь и попросила ничего не говорить ему о произошедшем, пока она полностью не восстановится и не расскажет ему сама. Однако всё пошло не по плану.
В один из дней к Гектору подошёл какой-то мальчик и заявил: «Я знаю, что твой папа умер». В этот момент певица поняла, что оградить ребёнка от тяжёлой информации не получится. Тогда она приняла решение выписаться из больницы и уехать с сыном «подальше от всего».
«Я падала в обмороки, еле стояла на ногах, но купила билеты и решила, что больше нет возможности «замирать», — поделилась певица.
С биологическим отцом Гектора, бизнесменом Артемом Комаровым, певица рассталась практически сразу после рождения сына. Яннис Тимма заботился о мальчике как о своём сыне с ранних лет.
Напомним, что Яниса Тимму нашли мёртвым в центре Москвы 17 декабря. Бывший муж Анны Седоковой совершил самоубийство, однако в Латвии, откуда родом баскетболист, проводят своё расследование. Там возбудили уголовное дело, не исключив, что в этом происшествии есть криминальный след. Родственники и друзья покойного подозревают, что руку к его смерти приложила певица.