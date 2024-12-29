«Как ты мог?» Седокова вышла на связь и заявила о сообщениях ребёнка покойному Тимме
Седокова вышла на связь и заявила о сообщениях ребёнка покойному Тимме
Анна Седокова с сыном и Янис Тимма. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / annasedokova
Певица Анна Седокова вновь вышла на связь с подписчиками после гибели её бывшего мужа Яниса Тиммы. В соцсетях она показала сообщения ребёнка покойному баскетболисту.
На странице в запрещённой соцсети Седокова обнародовала скриншот переписки, где ребёнок пишет сообщения покойному Янису Тимме. В них мальчик признаётся в любви к баскетболисту, шлёт много смайликов в виде сердечек и пишет о том, что Тимма был «лучшим отцом на свете».
«Никогда не делайте. Просто ради этого. Как же ты так смог, у тебя же дети», — подписала скрин Седокова.
Чей ребёнок шлёт такие сообщения, певица не уточнила. Совместных детей у пары не было. У Яниса Тиммы остался шестилетний сын от первого брака, семилетнего сына также воспитывает и Седокова.
Напомним, что безжизненное тело Яниса Тиммы было обнаружено в Москве 17 декабря. Сообщалось, что он покончил с собой. Анна Седокова, состоявшая с ним в браке четыре года, эмоционально отреагировала на случившееся и даже пообещала взять на себя финансовые расходы на похороны, но позже её обвинили во лжи.