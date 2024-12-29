«Как ты мог?» Седокова вышла на связь и заявила о сообщениях ребёнка покойному Тимме

Певица Анна Седокова вновь вышла на связь с подписчиками после гибели её бывшего мужа Яниса Тиммы. В соцсетях она показала сообщения ребёнка покойному баскетболисту.

На странице в запрещённой соцсети Седокова обнародовала скриншот переписки, где ребёнок пишет сообщения покойному Янису Тимме. В них мальчик признаётся в любви к баскетболисту, шлёт много смайликов в виде сердечек и пишет о том, что Тимма был «лучшим отцом на свете».

«Никогда не делайте. Просто ради этого. Как же ты так смог, у тебя же дети», — подписала скрин Седокова.