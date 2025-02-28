«Секс-привязка»: Продюсер Дворцов обвинил Тимму в предсмертном терроре Седоковой

Певица Анна Седокова за день до самоубийства Яниса Тиммы отказалась принять от него 101 розу, потому что не хотела общаться с бывшим мужем. Тем не менее, покойный баскетболист «терроризировал» экс-супругу, к которой был привязан не только на романтическом, но и на финансовом уровне. Об этом заявил знакомый звезды, продюсер Сергей Дворцов.

«Насколько я знаю, сейчас наши правоохранители проверяют телефон Тиммы. И эта экспертиза наверняка покажет, как Янис терроризировал Аню последние месяцы. Никто его не доводил, он сам себя довёл. У него была сильнейшая секс-привязка к бывшей жене. Плюс ко всему он ещё и зависел от Седоковой финансово», — отметил собеседник kp.ru.

Он также подчеркнул, что Тимма «сидел на шее» у Седоковой, пока его карьера катилась вниз. По словам продюсера, латвийский спортсмен постоянно просил денег у бывшей жены, даже на личные нужды. Версию Дворцова подтвердил друг певицы, который уверен, что звезда «в последние месяцы жила как в аду».