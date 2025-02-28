«Секс-привязка»: Продюсер Дворцов обвинил Тимму в предсмертном терроре Седоковой
Продюсер Дворцов: Тимма терроризировал Седокову последние месяцы перед смертью
Янис Тимма и Анна Седокова. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / annasedokova
Певица Анна Седокова за день до самоубийства Яниса Тиммы отказалась принять от него 101 розу, потому что не хотела общаться с бывшим мужем. Тем не менее, покойный баскетболист «терроризировал» экс-супругу, к которой был привязан не только на романтическом, но и на финансовом уровне. Об этом заявил знакомый звезды, продюсер Сергей Дворцов.
«Насколько я знаю, сейчас наши правоохранители проверяют телефон Тиммы. И эта экспертиза наверняка покажет, как Янис терроризировал Аню последние месяцы. Никто его не доводил, он сам себя довёл. У него была сильнейшая секс-привязка к бывшей жене. Плюс ко всему он ещё и зависел от Седоковой финансово», — отметил собеседник kp.ru.
Он также подчеркнул, что Тимма «сидел на шее» у Седоковой, пока его карьера катилась вниз. По словам продюсера, латвийский спортсмен постоянно просил денег у бывшей жены, даже на личные нужды. Версию Дворцова подтвердил друг певицы, который уверен, что звезда «в последние месяцы жила как в аду».
«Это не было здоровой любовью, Аня действительно в последние месяцы жила как в аду. Она чудом вырвалась на свободу и получила развод. Янис не раз грозился себя убить. Спал у двери их квартиры, караулил, чтобы она не ушла...» — заключил аноним.
Напомним, 17 декабря Яниса Тимму нашли мёртвым в подъезде хостела в Москве. Из-за перенесённой трагедии Анна Седокова попала в больницу с нервным срывом. После недели молчания артистка заявила, что скорбит по бывшему возлюбленному. Также она обещала взять на себя расходы на похороны, хотя на церемонию прощания в Латвию не приехала. Позже следствие подтвердило, что Тимма покончил с собой.