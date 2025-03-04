«Хочу сказать ей лично»: Отец Яниса Тиммы раскрыл, зачем пригласил в гости Анну Седокову

Отец погибшего латвийского баскетболиста Яниса Тиммы пригласил в гости свою бывшую невестку Анну Седокову. Райтис обратился к певице через соцсети, потому что она заблокировала его телефон три года назад. Журналисты kp.ru связались с отцом спортсмена, чтобы выяснить, зачем он пригласил исполнительницу к себе домой.

«Приглашаю невестку к себе в гости. Я заблокирован уже три года, но есть добрые люди. Дайте ей знать», — написал отец Яниса.