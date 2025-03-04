«Хочу сказать ей лично»: Отец Яниса Тиммы раскрыл, зачем пригласил в гости Анну Седокову
Отец Яниса Тиммы заявил, что хочет передать Анне Седоковой личную информацию
Анна Седокова и Райтис Тимма. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/annasedokova, rairis_timma
Отец погибшего латвийского баскетболиста Яниса Тиммы пригласил в гости свою бывшую невестку Анну Седокову. Райтис обратился к певице через соцсети, потому что она заблокировала его телефон три года назад. Журналисты kp.ru связались с отцом спортсмена, чтобы выяснить, зачем он пригласил исполнительницу к себе домой.
«Приглашаю невестку к себе в гости. Я заблокирован уже три года, но есть добрые люди. Дайте ей знать», — написал отец Яниса.
Он заявил, что с момента трагедии Седокова ни разу не вышла на связь. При этом отец баскетболиста хочет передать ей какую-то информацию. При этом поделиться секретом с певицей он может только в личном диалоге. Райтис также сообщил, что о смерти Яниса узнал его шестилетний сын от первого брака Кристиан.
Напомним, что латвийского баскетболиста Яниса Тимму нашли мёртвым в московском хостеле 17 декабря. Согласно данным следствия, экс-супруг Седоковой покончил с собой. Однако на родине спортсмена возникли подозрения о возможной криминальной составляющей в этом деле. Родственники покойного считают, что певица могла быть причастна к его смерти.