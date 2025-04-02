«Ни дня без растяжки»: Иосиф Пригожин сел на шпагат в свой день рождения

Звёздный продюсер Иосиф Пригожин попытался сесть на шпагат во время празднования 56-го дня рождения. Бизнесмен показал в соцсетях, как его жена певица Валерия и гимнастка Самира Мустафаева помогают ему совершить этот «пируэт».

Иосиф Пригожин пытается сесть на шпагат. Видео © Telegram / Иосиф Пригожин

«Моя любимая знает, чем меня, сластёну, порадовать в день рождения. Тортиком и тренировкой с Самирой. Ни дня без растяжки», — пошутил продюсер.

На видео Валерия и Мустафаева раздвигают кресла в разные стороны, на которых стоял Пригожин. Поклонники музыкального продюсера не могли пройти мимо забавного видео. Некоторые оказались поражены спортивными успехами Пригожина и не забыли упомянуть Валерию, как главного его мотиватора.

«Отличный результат, так держать», «С такой женой по-другому и не получилось бы. Она — мотиватор», «Скоро будет шпагат, и запишите это в копилку достижений», — прокомментировали пользователи Сети.