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2 апреля, 14:34

«Ни дня без растяжки»: Иосиф Пригожин сел на шпагат в свой день рождения

Продюсер Иосиф Пригожин попытался сесть на шпагат в свой 56-ой день рождения

Иосиф Пригожин. Обложка © Telegram / Иосиф Пригожин

Иосиф Пригожин. Обложка © Telegram / Иосиф Пригожин

Звёздный продюсер Иосиф Пригожин попытался сесть на шпагат во время празднования 56-го дня рождения. Бизнесмен показал в соцсетях, как его жена певица Валерия и гимнастка Самира Мустафаева помогают ему совершить этот «пируэт».

Иосиф Пригожин пытается сесть на шпагат. Видео © Telegram / Иосиф Пригожин

«Моя любимая знает, чем меня, сластёну, порадовать в день рождения. Тортиком и тренировкой с Самирой. Ни дня без растяжки», — пошутил продюсер.

На видео Валерия и Мустафаева раздвигают кресла в разные стороны, на которых стоял Пригожин. Поклонники музыкального продюсера не могли пройти мимо забавного видео. Некоторые оказались поражены спортивными успехами Пригожина и не забыли упомянуть Валерию, как главного его мотиватора.

«Отличный результат, так держать», «С такой женой по-другому и не получилось бы. Она — мотиватор», «Скоро будет шпагат, и запишите это в копилку достижений», — прокомментировали пользователи Сети.

Иосиф Пригожин выделил самый главный недостаток своего характера
Иосиф Пригожин выделил самый главный недостаток своего характера

А ранее Иосиф Пригожин рассказал, без каких пяти вещей не выходит из дома. По словам продюсера, он всегда берёт с собой наушники, чтобы поделиться новыми работами или альбомами.

Дарья Нарыкова
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