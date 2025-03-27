«Молитва и фото Валерии»: Пригожин назвал топ-5 вещей, без которых не выходит из дома

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал о пяти предметах, которые он всегда берёт с собой. Первые два он назвал очевидными: ключи, чтобы вернуться домой, и телефон с фотографией Валерии на заставке, который он считает своим талисманом.

Далее он отметил, что никогда не выходит без наличных, так как однажды его кредитные карты не сработали. Также у него всегда есть картхолдер с кредитными картами и правами, рассказал он Леди Mail.

Пригожин добавил, что всегда берёт с собой наушники, чтобы поделиться новыми работами или альбомами. Он также рассказал о своих ритуалах: он не покидает дом без молитвы, с которой просыпается и ложится спать, благодарит Всевышнего за новый день. Кроме того, ему важно видеть Валерию по утрам, иначе он чувствует себя некомфортно и у него портится настроение.