«За старые заслуги»: Пригожин рассказал, лишат ли Пугачёву званий
Продюсер Пригожин: Лишать званий Аллу Пугачёву бессмысленно
Продюсер Иосиф Пригожин оценил идею лишения званий артистов, уехавших из России после начала специальной военной операции (СВО). В первую очередь он вспомнил о Примадонне, которая уже более трёх лет отсиживается за границей. По его мнению, такая мера бессмысленна, ведь награды Аллы Пугачёвой были получены ещё «в лохматые» годы.
«Награды были им даны в тот период, когда они здесь присутствовали и работали, новых им уже не дадут. Они получили их за свои старые заслуги и поступки. Если возьмем Пугачёву, многие награды ей дали ещё в период Советского Союза. В чём смысл отмены наград — не понимаю», — сказал Пригожин NEWS.ru.
А ранее автор хитов групп «Любэ» и «Иванушки International» Александр Шаганов заявил, что певицы Алла Пугачёва и София Ротару могут вернуться в Россию, потому что им никто не запрещает приехать. Он отметил, что исполнители являются народными артистками СССР, что подчёркивает их высокий статус. В то же время творческие личности иногда могут ошибаться, и их мнения не всегда соответствуют действительности.
ТАСС / Сергей Петров, Сергей Фадеичев