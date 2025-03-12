«За старые заслуги»: Пригожин рассказал, лишат ли Пугачёву званий

Продюсер Иосиф Пригожин оценил идею лишения званий артистов, уехавших из России после начала специальной военной операции (СВО). В первую очередь он вспомнил о Примадонне, которая уже более трёх лет отсиживается за границей. По его мнению, такая мера бессмысленна, ведь награды Аллы Пугачёвой были получены ещё «в лохматые» годы.

А ранее автор хитов групп «Любэ» и «Иванушки International» Александр Шаганов заявил, что певицы Алла Пугачёва и София Ротару могут вернуться в Россию, потому что им никто не запрещает приехать. Он отметил, что исполнители являются народными артистками СССР, что подчёркивает их высокий статус. В то же время творческие личности иногда могут ошибаться, и их мнения не всегда соответствуют действительности.