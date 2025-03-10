Повзрослевшая дочь Пугачёвой вызвала у россиян восхищение и жалость

Младшая дочь Аллы Пугачевой, Лиза Галкина, в сентябре отметит свой 12-й день рождения. С раннего возраста девочка проявляет множество талантов и уже завоевала сердца многих поклонников. С каждым годом она становится все более уверенной в себе и, по мнению многих, всё краше.

На днях, в честь Международного женского дня, супруг Аллы Борисовны Максим Галкин* опубликовал семейное фото с поздравлениями для всех женщин. На фотографии Пугачева позирует рядом с мужем и обнимает детей. Лиза привлекла внимание пользователей своим нарядом: она выбрала серебристое платье, белый жакет, босоножки на небольшой платформе и дополнительно украсила образ брендовой сумочкой, стоимость которой составляет не одну сотню тысяч рублей.

Фанаты отметили, что Лиза становится настоящей красавицей, и когда она вырастет, поклонников у нее будет много.

«Лиза превращается в невероятную девушку», «У Елизаветы безумно красивые волосы и глаза. Чувствую, она разобьет много мужских сердец», — комментируют пользователи.

Однако многие выразили сожаление о том, что близнецы растут в условиях постоянных переездов и не успевают завести друзей. Люди заметили, что такая жизнь может лишить детей нормального детства.

«Скитальцы. У них нет своего круга общения, нет друзей, нет тех, с кем можно общаться в таком возрасте… Да, вероятно, они образованные и воспитанные, но у них нет обычного детства», — написала одна из пользователей запрещённой соцсети.

Напомним, что ранее Пугачёва опубликовала фото веток цветущей мимозы и заявила, что разрешает весну. Своеобразную традицию артистки оценили не все её подписчики. Некоторые отметили, что новое время года пришло в Россию, а на Кипре, куда уехала Пугачёва, всё идёт как раньше.