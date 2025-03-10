Бородин обвинил Пугачёву в попытке его убить
SHOT: Бородин пожаловался в СК на Пугачёву, которая якобы хочет его убить
Виталий Бородин, Алла ПУгачёва. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / vnborodin.ru, alla_orfey
Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин подал заявление на певицу Аллу Пугачёву в СК РФ. Он утверждает, что Примадонна пытается его убить и уже организовывала покушение. Об этом пишет SHOT.
Глава ФПБК обратился с заявлением к генерал-майору юстиции Андрею Стрижову, в котором рассказал, что опасается за свою жизнь. Он узнал, что на него готовилось покушение, заказчиком которого могла выступить Алла Борисовна. По его словам, певица мстит за его призывы лишить её званий, госнаград, признать иноагентом и привлечь к уголовной ответственности за антироссийские высказывания.
Бородину уже поступали сообщения с угрозами в прошлом году, он писал заявления в полицию. В этот раз глава ФПБК также не на шутку испугался возможных действий со стороны Пугачёвой и потребовал привлечь певицу к уголовной ответственности по статье «Убийство».
Ранее певица Алла Пугачёва, живущая сейчас на Кипре, высказалась на тему возвращения в Россию. Примадонна буквально накинулась на журналистку НТВ, когда та спросила её, не скучает ли она по родине. Артистка заявила, что в Лимасоле ей нравится, а по РФ она не скучает.