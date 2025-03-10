Бородин обвинил Пугачёву в попытке его убить

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин подал заявление на певицу Аллу Пугачёву в СК РФ. Он утверждает, что Примадонна пытается его убить и уже организовывала покушение. Об этом пишет SHOT.

Глава ФПБК обратился с заявлением к генерал-майору юстиции Андрею Стрижову, в котором рассказал, что опасается за свою жизнь. Он узнал, что на него готовилось покушение, заказчиком которого могла выступить Алла Борисовна. По его словам, певица мстит за его призывы лишить её званий, госнаград, признать иноагентом и привлечь к уголовной ответственности за антироссийские высказывания.

Бородину уже поступали сообщения с угрозами в прошлом году, он писал заявления в полицию. В этот раз глава ФПБК также не на шутку испугался возможных действий со стороны Пугачёвой и потребовал привлечь певицу к уголовной ответственности по статье «Убийство».