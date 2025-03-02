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Регион
2 марта, 16:42

Пригожин рассказал, как отрывается с домработницей, когда Валерии нет дома

Пригожин рассказал, что домработница тайком от Валерии жарит ему картошку

Иосиф Пригожин и Валерия. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Иосиф Пригожин и Валерия. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Известный продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что его супруга, певица Валерия, настаивает на здоровом питании, и в их холодильнике нет ни колбасы, ни пельменей. Тем не менее он нашёл способ развлечься: когда жены нет дома, он «отрывается» вместе с домработницей и насладиться любимыми блюдами.

«Люди посмотрят на наш холодильник и скажут, что это звёзды в бедноте», — пошутил Пригожин в беседе с журналистом «Ты не поверишь».

По его словам, домработница Анжела тайком готовит ему жареную картошку или варит пельмени, главное, чтобы к возвращению артистки ничего не напоминало о «нездоровой» пище на кухне. Пригожин добавил, что также никак себя не ограничивает в командировках, где всегда ест то, что дома под запретом. Сама же Валерия рассказала, что вовсе не считает себя надзирателем в доме, но действительно следит за тем, чтобы питание было основано на правильных продуктах, а пельмени и колбаса, по её словам, — это «отрава». Артистка любит овощи, индейку, яйца, паровые котлеты.

Пригожин раскрыл, сколько тратит на Валерию. Речь о миллионной сумме
Пригожин раскрыл, сколько тратит на Валерию. Речь о миллионной сумме

Ранее сообщалось, что певица Валерия приняла решение завершить карьеру. Об этом сообщил её муж и продюсер Иосиф Пригожин. Он отметил, что новый альбом «Исцелю» станет завершающим, а последний концерт пройдёт в течение следующих трёх лет.

Татьяна Миссуми
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