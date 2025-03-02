Пригожин рассказал, как отрывается с домработницей, когда Валерии нет дома

Известный продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что его супруга, певица Валерия, настаивает на здоровом питании, и в их холодильнике нет ни колбасы, ни пельменей. Тем не менее он нашёл способ развлечься: когда жены нет дома, он «отрывается» вместе с домработницей и насладиться любимыми блюдами.

По его словам, домработница Анжела тайком готовит ему жареную картошку или варит пельмени, главное, чтобы к возвращению артистки ничего не напоминало о «нездоровой» пище на кухне. Пригожин добавил, что также никак себя не ограничивает в командировках, где всегда ест то, что дома под запретом. Сама же Валерия рассказала, что вовсе не считает себя надзирателем в доме, но действительно следит за тем, чтобы питание было основано на правильных продуктах, а пельмени и колбаса, по её словам, — это «отрава». Артистка любит овощи, индейку, яйца, паровые котлеты.