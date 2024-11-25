Пригожин раскрыл, сколько тратит на Валерию. Речь о миллионной сумме

В программе «Сплетни-шейкер» продюсер Иосиф Пригожин поделился, что для него семья — главный приоритет. По его словам, ежемесячный бюджет на родных составляет около 10 миллионов рублей.

Все свои средства Иосиф Игоревич вкладывает в своих близких: любимую женщину, детей и внуков. Его супруга Валерия — известная певица, и для того, чтобы она могла выступать и записывать новые песни, необходимы деньги. Кроме того, нужно оплачивать работу стилистов и визажистов.

«30 миллионов мы потратили за квартал. Всё, что у меня есть, я расходую на Валерию. Абсолютно каждую копеечку. Я на себя вообще ничего не трачу. К тому же у меня шестеро детей, два внука, ещё третий скоро появится», — рассказал Пригожин.

Иосиф Пригожин всегда старался заботиться о своей семье. До встречи с Валерией он уже был женат. Но его отношения с первой супругой, Еленой, не сложились. Она забрала детей и уехала в Ставрополь, а продюсер больше не мог видеться с ними. Сейчас он общается с детьми, но редко. После развода с Еленой Пригожин оставил всё своё имущество прошлой семье, но она не смогла его сохранить.

«Я ушёл из дома в шортах, оставив всё, что у меня было. Я не могу оставить своих детей без помощи, поэтому всегда старался им помогать. Однако они сделали всё возможное, чтобы я не мог этого сделать», — признался Пригожин.

Семья Валерии и Иосифа Пригожина ожидает пополнения: в скором времени они снова станут бабушкой и дедушкой. Лиана, супруга младшего сына Валерии, находится на 18-й неделе беременности. У пары уже есть трёхлетняя дочь Селин, которая ждёт появления на свет братика или сестрички.