Пригожин обвинил в хайпе авторов новости о долге сына Валерии почти в $600 тысяч
Пригожин заявил, что сын Валерии уже решил спор по своему долгу в $589 тысяч
Иосиф Пригожин, Валерия, Арсений Шульгин. Обложка © ТАСС / Михаил Джапаридзе
Младший сын певицы Валерии уже урегулировал судебный спор с предпринимателем Валентином Демчуком, который потребовал с него 587 тысяч долларов. Об этом рассказал StarHit продюсер Иосиф Пригожин, комментируя новость о космических долгах Арсения Шульгина.
«Это гражданско-правовое дело. Арсений предприниматель. Гражданско-правовые отношения выясняются у бизнесменов часто, странно из этого делать новость. Насколько мне известно — стороны урегулировали спор, вопрос закрыт», — пояснил Пригожин.
По его словам, журналисты раздули новость, хотя конфликт является рядовым разбирательством между бизнесменами. Продюсер уверен, что их с Валерией имена использовали для придания скандалу громкости и публичности. Арсений Шульгин самостоятельно занимается своими рабочими вопросами и о судебном споре семья узнала не от него, а из СМИ, добавил Пригожин.
Как сообщалось, с младшего сына певицы Валерии Арсения Шульгина потребовали по договору займа 587 тысяч долларов. Иск с такой суммой поступил в Тверской районный суд Москвы от предпринимателя Валентина Демчука ещё в июне 2024 года.