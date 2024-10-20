Пригожин обвинил в хайпе авторов новости о долге сына Валерии почти в $600 тысяч

Младший сын певицы Валерии уже урегулировал судебный спор с предпринимателем Валентином Демчуком, который потребовал с него 587 тысяч долларов. Об этом рассказал StarHit продюсер Иосиф Пригожин, комментируя новость о космических долгах Арсения Шульгина.

«Это гражданско-правовое дело. Арсений предприниматель. Гражданско-правовые отношения выясняются у бизнесменов часто, странно из этого делать новость. Насколько мне известно — стороны урегулировали спор, вопрос закрыт», — пояснил Пригожин.

По его словам, журналисты раздули новость, хотя конфликт является рядовым разбирательством между бизнесменами. Продюсер уверен, что их с Валерией имена использовали для придания скандалу громкости и публичности. Арсений Шульгин самостоятельно занимается своими рабочими вопросами и о судебном споре семья узнала не от него, а из СМИ, добавил Пригожин.