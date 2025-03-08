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8 марта, 12:08

Иосиф Пригожин выделил самый главный недостаток своего характера

Пригожин: Неудачи делают человека мудрым и успешным

Иосиф Пригожин. Обложка © VK / Иосиф Пригожин

Иосиф Пригожин. Обложка © VK / Иосиф Пригожин

Звёздный продюсер Иосиф Пригожин поделился своим мнением относительно личных недостатков. Среди них он выделил неспособность разбираться в людях и излишнюю откровенность.

«Неудач у меня было очень много, я боюсь, что нам не хватит с вами программы, если я буду рассказывать о всех своих неудачах. Но неудачи и делают человека мудрым и успешным, потому что, спотыкаясь, ты можешь анализировать, как это может быть другим», — поделился Пригожин в беседе с Леди Mail.

Он отметил, что у каждого есть свои слабости, но его собственный опыт напоминал о том, как часто его предавали те, на кого он рассчитывал. Пригожин поделился, что многим из этих людей он протянул руку помощи, способствуя их карьерному росту. Однако в ответ на его доброту он нередко сталкивался с предательством — те, кому он помогал, стремились занять его место, готовы были пойти на всё, лишь бы подняться на одну ступень выше в своей карьере.

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Ранее Иосиф Пригожин рассказал, что его жена певица Валерия настаивает на здоровом питании в семье, а потому у них в морозилке не хранятся пельмени, а в холодильнике не найти колбасы. Однако он нашёл способ получать удовольствие от любимых продуктов, когда супруги нет дома, и его сообщницей в этом стала домработница.

Юрий Лысенко
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