Иосиф Пригожин выделил самый главный недостаток своего характера

Звёздный продюсер Иосиф Пригожин поделился своим мнением относительно личных недостатков. Среди них он выделил неспособность разбираться в людях и излишнюю откровенность.

«Неудач у меня было очень много, я боюсь, что нам не хватит с вами программы, если я буду рассказывать о всех своих неудачах. Но неудачи и делают человека мудрым и успешным, потому что, спотыкаясь, ты можешь анализировать, как это может быть другим», — поделился Пригожин в беседе с Леди Mail.

Он отметил, что у каждого есть свои слабости, но его собственный опыт напоминал о том, как часто его предавали те, на кого он рассчитывал. Пригожин поделился, что многим из этих людей он протянул руку помощи, способствуя их карьерному росту. Однако в ответ на его доброту он нередко сталкивался с предательством — те, кому он помогал, стремились занять его место, готовы были пойти на всё, лишь бы подняться на одну ступень выше в своей карьере.