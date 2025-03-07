Сергей Жуков, Иосиф Пригожин и JONY сменили имена в «Дзене» в рамках проекта о сильных женщинах

На платформе «Дзен» в преддверии 8 Марта запустили проект «Заметные», посвящённый выдающимся женщинам, находящимся в тени известных мужчин. На один день платформа изменила свои алгоритмы, сделав контент о женщинах более заметным, а популярные артисты — от Сергея Жукова до JONY — изменили свои имена в «Дзене» и рассказали о тех, кто оказал влияние на их жизнь.

На главной странице dzen.ru появилась специальная рубрика «Заметные», где собраны новости и материалы популярных блогеров к 8 Марта. В ней представлены сотни историй о великих женщинах, которые работали в различных областях — от науки и искусства до литературы и медицины. Например, певица Клава Кока поделилась рассказом о пианистке Марии Анне Моцарт, сестре Вольфганга Моцарта, а телеведущая Юлия Высоцкая написала статью о Софье Толстой, жене Льва Толстого, которая всю жизнь боролась за своё право голоса.

Проект поддержали известные мужчины: Сергей Жуков, Иосиф Пригожин и JONY. Они изменили названия своих каналов в «Дзене»: Сергей Жуков стал мужем Регины Бурд, основательницы семейной кондитерской; Иосиф Пригожин — мужем Валерии, народной артистки России; а JONY — сыном Амины Гусейновой, клинического психолога и автора книги «Психология и педагогика воспитания».

Для привлечения внимания к проекту «Дзен» запустил наружную рекламу. В крупных городах, таких как Москва и Новосибирск, появились билборды, на которых известные мужчины отходят на второй план, а в центре оказываются их любимые женщины.