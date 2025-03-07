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8 МАРТА

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7 марта, 03:01

В Доме книги в Петербурге можно отправить бесплатную открытку на 8 Марта

Дом книги в Петербурге. Обложка © ТАСС / Петр Ковалёв

Дом книги в Петербурге. Обложка © ТАСС / Петр Ковалёв

В петербургском Доме книги можно бесплатно отправить близким праздничную открытку на 8 Марта. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на вице-губернатора города Бориса Пиотровского.

«7 марта с 10:00 до 13:00 в Зале искусств на первом этаже можно бесплатно отправить послание близким. Акцию книжный магазин проводит совместно с телеканалом «Санкт-Петербург» и Почтой России», – заявил он.

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Раскрыты «еврейские лайфхаки», которые помогут сэкономить на цветах и подарках 8 Марта

Открытки всегда в почёте, поскольку послание на ней можно сделать действительно уникальным. А вот цветы в этом году из-за очередного подорожания такой популярностью не пользуются. Ранее в ходе опроса больше половины россиян решили, что на 8 Марта обойдутся без букетов.

Владимир Озеров
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