В Доме книги в Петербурге можно отправить бесплатную открытку на 8 Марта

В петербургском Доме книги можно бесплатно отправить близким праздничную открытку на 8 Марта. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на вице-губернатора города Бориса Пиотровского.

«7 марта с 10:00 до 13:00 в Зале искусств на первом этаже можно бесплатно отправить послание близким. Акцию книжный магазин проводит совместно с телеканалом «Санкт-Петербург» и Почтой России» , – заявил он.

Открытки всегда в почёте, поскольку послание на ней можно сделать действительно уникальным. А вот цветы в этом году из-за очередного подорожания такой популярностью не пользуются. Ранее в ходе опроса больше половины россиян решили, что на 8 Марта обойдутся без букетов.