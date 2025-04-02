Не стало звезды «Трёх мушкетёров» Алоиса Швеглика

На 85-м году жизни скончался Алоис Швеглик — чехословацкий и чешский актёр театра, кино и телевидения. Об этом сообщает чешский информационный телеканал CT24.

Алоис Швеглик начал свою кинокарьеру в начале 1970-х и снялся более чем в 150 фильмах и телепроектах. В его фильмографии остались такие известные работы, как «Три мушкетера» (1982, где он сыграл Атоса), «Освобождение Праги», «Арабела возвращается», «Визит старой дамы» и множество других. Также он добился успеха в дубляже, озвучивая таких знаменитых актеров, как Джек Николсон.