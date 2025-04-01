Умер актёр из сериалов «След», «Молодёжка» и «Каменская», ему было 63 года

В возрасте 63 лет ушёл из жизни известный деятель культуры Рашид Тугушев. Он был талантливым актёром, режиссёром, сценаристом и человеком театра. Сообщение о его кончине опубликовано на сайте «Кино-театр.ру».

Известно, что Тугушев умер 28 марта, обстоятельства его смерти пока не разглашаются.

Рашид Тугушев родился 28 ноября 1961 года. Он получил образование в Школе-студии МХАТ. В разные годы работал в Центре имени Всеволода Мейерхольда, поставил спектакль «Тьма» в театре «Современник» и основал «Московский Маленький Театр». Зрители помнят его по ролям в популярных сериалах, таких как «Марш Турецкого», «Каменская», «Молодёжка» и «След». Также он сыграл в фильме «Высоцкий. Спасибо, что живой».