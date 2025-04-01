Умер актёр из сериалов «След», «Молодёжка» и «Каменская», ему было 63 года
Актёр из сериалов «След», «Молодёжка» и «Каменская» Тугушев умер в 63 года
Рашид Тугушев в сериале «Безопасность» (2014), режиссёры Никита Высоцкий и Илья Лебедев. Обложка © Кино-театр.ру
В возрасте 63 лет ушёл из жизни известный деятель культуры Рашид Тугушев. Он был талантливым актёром, режиссёром, сценаристом и человеком театра. Сообщение о его кончине опубликовано на сайте «Кино-театр.ру».
Известно, что Тугушев умер 28 марта, обстоятельства его смерти пока не разглашаются.
Рашид Тугушев родился 28 ноября 1961 года. Он получил образование в Школе-студии МХАТ. В разные годы работал в Центре имени Всеволода Мейерхольда, поставил спектакль «Тьма» в театре «Современник» и основал «Московский Маленький Театр». Зрители помнят его по ролям в популярных сериалах, таких как «Марш Турецкого», «Каменская», «Молодёжка» и «След». Также он сыграл в фильме «Высоцкий. Спасибо, что живой».
Ранее Life.ru сообщал, что в возрасте 65 лет умер актёр из сериалов «Сплетница» и «Сабрина – маленькая ведьма» Марк Добис. Его тело было найдено в особняке в штате Нью-Джерси. Причины смерти не сообщаются.