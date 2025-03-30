Умер легендарный актёр из сериалов «Сёгун» и «Поющие в терновнике»
Американский актёр Ричард Чемберлен скончался в возрасте 90 лет
Актёр Ричард Чемберлен. Обложка © GettyImages /Jason LaVeris / Contributor
Американский актёр Ричард Чемберлен, известный ролями в сериалах «Поющие в терновнике» и «Сёгун», умер в возрасте 90 лет. Об этом сообщает издание Variety.
Авторы указали, что смерть артиста наступила поздно вечером 29 марта (в Москве уже было 30-е). Причиной стали осложнения, вызванные перенесённым инсультом.
Впервые Чемберлен громко заявил о себе, появившись в медицинском сериале «Доктор Килдэр». Американская публика считает его королём мини-сериалов, среди которых такие блокбастеры, как «Поющие в терновнике» и «Сёгун».
Ранее Life.ru сообщал, что в возрасте 65 лет наш мир покинул актёр из сериалов «Сплетница» и «Сабрина – маленькая ведьма» Марк Добис. Его тело было найдено в особняке в штате Нью-Джерси. Причины смерти не сообщаются.