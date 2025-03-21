Актёр из сериалов «Сплетница» и «Сабрина – маленькая ведьма» умер в 65 лет

На 66-м году жизни скончался американский актёр Марк Добис. О смерти звезды сериала «Сплетница» сообщил его агент Алан Лочер в соцсетях. Оказалось, что Добиса не стало 11 марта.

Причины смерти актёра не названы. Известно, что его бездыханное тело было обнаружено в особняке в Данеллене, штате Нью-Джерси, США.

Актер стал известен благодаря запоминающейся роли окружного прокурора и одновременно серийного убийцы в культовой американской мыльной опере «Одна жизнь, чтобы жить». Кроме того, он часто появлялся в качестве гостя в популярных телесериалах, таких как «Большой ремонт», «Профайлер», «Мелроуз Плейс», «Все любят Рэймонда», «C.S.I.: Место преступления Майами», «Сабрина — маленькая ведьма», «Сплетница» и «Нэш Бриджес».