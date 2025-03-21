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Регион
21 марта, 15:09

Актёр из сериалов «Сплетница» и «Сабрина – маленькая ведьма» умер в 65 лет

В 65 лет умер американский актёр из «Сплетницы» Марк Добис

Актёр Марк Добис. Обложка © Kinopoisk

Актёр Марк Добис. Обложка © Kinopoisk

На 66-м году жизни скончался американский актёр Марк Добис. О смерти звезды сериала «Сплетница» сообщил его агент Алан Лочер в соцсетях. Оказалось, что Добиса не стало 11 марта.

Причины смерти актёра не названы. Известно, что его бездыханное тело было обнаружено в особняке в Данеллене, штате Нью-Джерси, США.

Актер стал известен благодаря запоминающейся роли окружного прокурора и одновременно серийного убийцы в культовой американской мыльной опере «Одна жизнь, чтобы жить». Кроме того, он часто появлялся в качестве гостя в популярных телесериалах, таких как «Большой ремонт», «Профайлер», «Мелроуз Плейс», «Все любят Рэймонда», «C.S.I.: Место преступления Майами», «Сабрина — маленькая ведьма», «Сплетница» и «Нэш Бриджес».

В 57 лет умер гитарист петербургской рок-группы S.P.O.R.T.
В 57 лет умер гитарист петербургской рок-группы S.P.O.R.T.

Ранее стало известно, что на 79-м году жизни не стало советского и российского актёра, сценариста и поэта Вадима Жука. О смерти легендарного деятеля сообщила его жена Марина Курчевская.

Ольга Сливченко
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