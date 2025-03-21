В 57 лет умер гитарист петербургской рок-группы S.P.O.R.T.

Гитарист петербургской рок-группы S.P.O.R.T. Олег Баранов скончался в возрасте 57 лет. Об этом сообщили его друзья и коллеги в социальных сетях. Причина смерти не уточняется.

Баранов стал наиболее известным благодаря своему участию в группе S.P.O.R.T., которая считается одной из самых оригинальных поп-рок-групп Санкт-Петербурга. Она известна такими песнями, как «Каникулы», «Рыбалка» и композициями, напоминающими философские размышления. Группа впервые вышла на сцену в 1993 году в клубе TamTam, после чего активно выступала в клубах и на фестивалях. Музыканты записали четыре альбома, последний из которых был выпущен в 2008 году. Баранов также ранее являлся гитаристом рок-группы TequilajazzzУ.