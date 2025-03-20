Стали известны подробности смерти поэта и актёра Вадима Жука
MK.Ru: Актёр Вадим Жук умер в номере на следующий день после открытия фестиваля
Актёр и поэт Вадим Жук умер в номере на следующий день после открытия юбилейного 30-го российского анимационного фестиваля в Суздале. Драматург был постоянным ведущим этого крупнейшего смотра. Подробности рассказали на сайте MK.Ru.
В четверг, 20 марта, актёр спустился на завтрак в гостинице. Он пожаловался коллегам, что плохо себя чувствует, и вернулся в номер. Позже его обнаружили там уже мёртвым. Рядом с Вадимом находилась супруга Марина Курчевская — потомственный художник анимации.
В скором времени тело должны перевезти в морг, а завтра — в Москву. Дирекция фестиваля решает данные вопросы.
Напомним, что Вадим Жук умер на 79-м году жизни. В кино артист исполнил более 20 ролей, в том числе он играл в фильмах «Звезда пленительного счастья», «Поп», «Сирано де Бержерак», «Хочу в тюрьму». Жук единственным автором и худруком театра-студии «Четвёртая стена», постановки которого показывали по Центральному телевидению. Он также был ведущим и членом жюри многих фестивалей и премий, в том числе «Золотой Остап», «Весёлая коза», «Странник», «Золотой софит», «Крок», Открытый российский фестиваль анимационного кино.