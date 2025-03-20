Стали известны подробности смерти поэта и актёра Вадима Жука

Актёр и поэт Вадим Жук умер в номере на следующий день после открытия юбилейного 30-го российского анимационного фестиваля в Суздале. Драматург был постоянным ведущим этого крупнейшего смотра. Подробности рассказали на сайте MK.Ru.

В четверг, 20 марта, актёр спустился на завтрак в гостинице. Он пожаловался коллегам, что плохо себя чувствует, и вернулся в номер. Позже его обнаружили там уже мёртвым. Рядом с Вадимом находилась супруга Марина Курчевская — потомственный художник анимации.

В скором времени тело должны перевезти в морг, а завтра — в Москву. Дирекция фестиваля решает данные вопросы.