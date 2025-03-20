На 92-м году жизни умер первый премьер Украины Витольд Фокин

Витольд Фокин родился 2 декабря 1934 года. Он известен как первый премьер-министр Украины после обретения независимости в 1991 году, занимая этот пост с 1990 по 1992 год. Фокин был активным участником политических процессов в стране, а также в вопросах экономических реформ. В его деятельность входили попытки провести рыночные преобразования и стабилизировать экономику Украины в переходный период. После своей политической карьеры он продолжал участвовать в общественной жизни и анализировать украинскую политику.