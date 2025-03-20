Разговор Путина и Трампа
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 марта, 12:46

На 92-м году жизни умер первый премьер Украины Витольд Фокин

Витольд Фокин. Фото © Wikipedia / Anatoliy Pashko

Витольд Фокин. Фото © Wikipedia / Anatoliy Pashko

В четверг, 20 марта, стало известно о смерти первого премьера Украины Витольда Фокина. Об этом сообщила внучка Мария. Политический деятель скончался на 92 году жизни.

«Дедуся», — написала Мария в своих социальных сетях, добавив смайлик разбитого сердца.

Витольд Фокин родился 2 декабря 1934 года. Он известен как первый премьер-министр Украины после обретения независимости в 1991 году, занимая этот пост с 1990 по 1992 год. Фокин был активным участником политических процессов в стране, а также в вопросах экономических реформ. В его деятельность входили попытки провести рыночные преобразования и стабилизировать экономику Украины в переходный период. После своей политической карьеры он продолжал участвовать в общественной жизни и анализировать украинскую политику.

Поэт и актёр Вадим Жук умер на 79-м году жизни
Поэт и актёр Вадим Жук умер на 79-м году жизни

Ранее главарь киевского режима Владимир Зеленский уволил Фокина с поста в контактной группе. Экс-комик уволил первого премьера Украины с должности первого замглавы делегации Киева в контактной группе по Донбассу. Он лишился должности из-за отрицания войны с Россией.

Алена Пенчугина
  • Новости
  • Утраты
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar