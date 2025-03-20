Поэт и актёр Вадим Жук умер на 79-м году жизни

Поэт Вадим Жук умер на 79-м году жизни. Об этом сообщила его жена Марина Курчевская.

«Да, он скончался сегодня в 11 утра», — приводит слова Курчевской ТАСС.

Вадим Жук — советский и российский актёр, сценарист, поэт, теле- и радиоведущий. Он родился в Ленинграде в 1947 году. Окончил театроведческий факультет ЛГИТМиКа (ныне Российский государственный институт сценических искусств). Работал в Театре юного зрителя (ТЮЗ) в Омске.

В кино артист исполнил более 20 ролей, в том числе он играл в фильмах «Звезда пленительного счастья», «Поп», «Сирано де Бержерак», «Хочу в тюрьму». Жук единственным автором и худруком театра-студии «Четвёртая стена», постановки которого показывали по Центральному телевидению. Также работал автором и ведущим передачи «Слушать подано!» на Радио России, вёл передачу «Простые вещи» на РТР совместно с Михаилом Жванецким, а совместно с Сергеем Плотовым писал куплеты к передаче «Итого» на НТВ. Кроме того, являлся автором передачи канала «Культура» «Обыкновенный концерт» с Эдуардом Эфировым».

Жук — ведущий и член жюри многих фестивалей и премий, в том числе «Золотой Остап», «Весёлая коза», «Странник», «Золотой софит», «Крок», Открытый российский фестиваль анимационного кино. Совместно с Игорем Иртеньевым автор либретто к мюзиклу «Весёлые ребята», совместно с Екатериной Михайловой автор сценария к мультфильму «Возвращение Буратино».