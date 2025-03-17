Умер актёр из сериала «Москва. Три вокзала» Виталий Мещеряков, ему было 57 лет

Российский актер Виталий Мещеряков, известный по ролям в сериалах «Москва. Три вокзала» и «Мент в законе-8», скончался 16 марта в возрасте 57 лет. Причиной смерти стала онкология, которую диагностировали у артиста два месяца назад. Об этом сообщили в Мичуринском драматическом театре, где Мещеряков прослужил 34 года.

На 58-м году жизни умер ведущий мастер сцены, наш товарищ и коллега, отдавший служению мичуринской сцене 34 года, Виталий Владиславович Мещеряков. Он был одним из ведущих актеров театра, мастером характерных ролей. Его участие в комедиях имело большой, запрограммированный успех, — рассказали там корреспонденту aif.ru

По словам коллег, последний раз актёр выходил на сцену в декабре 2023 года, но уже тогда жаловался на сильные боли в позвоночнике. В ходе медицинского обследования у него обнаружили рак с множественными метастазами по всему телу. Предположительно, заболевание было связано с костным мозгом. Мещеряков проходил лечение дома, но продолжал получать поддержку от коллектива театра.

Виталий Мещеряков родился в 1968 году. В 1991 году он окончил Задонское культпросветучилище и с 1990 года стал актером Мичуринского драматического театра. Помимо театральной карьеры, он снимался в популярных телесериалах. Актер в одиночку воспитывал шестерых детей.