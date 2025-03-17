Звезда французского кино умерла в 43 года от редкой болезни

Бельгийская актриса Эмили Декенн умерла на 44-м году жизни от редкой формы рака — онкозаболевания эндокринной системы. Об этом сообщила министр культуры Франции Рашида Дати.

«Эмили Декенн покинула нас после болезни. Её дебют в трогательной роли в фильме «Розетта» братьев Дарденн принёс ей награду Каннского фестиваля», — сказала глава французского Минкульта.

Дати отметила, что франкофонное кино слишком рано потеряло талантливую актрису, которая могла ещё столько всего сделать.

В октябре 2023 года Декенн сообщила, что двумя месяца ранее ей диагностировали адренокортикальный рак, из-за чего она не могла сниматься.

Бельгийка в 1999 году получила серебряную премию Каннского кинофестиваля за лучшую женскую роль («Розетта)». Также она пять раз была номинирована на французскую премию «Сезар». В 2021 году Декенн получила награду в номинации «Лучшая актриса второго плана» за роль в ленте «Что мы говорим, что мы делаем».

У актрисы осталась дочь Мия, которая родилась в 2002 году. В 2014 году Декенн вышла замуж за комика Мишеля Ферраччи.