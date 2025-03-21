От Лазарева до Безрукова: 11 звёзд, которые начали свой путь в тележурнале «Ералаш»

А вы знали, что «Ералаш» по знаку зодиака — Овен? Его день рождения — 3 апреля. Всё началось с одного письма, которое режиссёр Алла Сурикова отправила в ЦК КПСС с предложением создать киножурнал «Фитилёк» — детскую версию знаменитого «Фитиля». Название в процессе разработки шоу отвергли, создателями стали Борис Грачевский и Александр Хмелик, примерно так в 1974 году и появился всеми любимый «Ералаш». Название придумала дочка Хмелика, Маша, оно созвучно с фамилией Филиппа Ермаша, тогдашнего председателя Госкино. «Ералаш» пережил Брежнева, перестройку и 90-е, есть шансы, что он переживёт всех нас. Каким российским звёздам тележурнал подарил путёвку в жизнь, расскажем в материале.

Сергей Безруков

Сергей Безруков играл Сашу Белого, Иисуса Христа, Сергея Есенина, участкового, криминального авторитета и беспризорника. Но не в «Ералаше». Фото © ТАСС / Александр Щербак

Сергей Безруков в четырёхлетнем возрасте гулял по ВДНХ с родителями. Их увидела ассистентка из «Ералаша» и спросила телефон. Позвонили из программы только спустя три года. Так Безруков-первоклассник оказался в тележурнале, но сейчас уже никто не помнит, в какой именно серии. Зато в 1994 году, в возрасте 21 года, Сергей снова появился на телеэкранах в выпуске «Крик осла».

Юлия Волкова

Юлия Волкова — музыкант, участница шоу «Суперстар! Возвращение» и звезда «Ералаша». Фото © kino-teatr, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / official_juliavolkova

Многие узнали о Юлии Волковой по нашумевшей в нулевые поп-группе «Тату», куда она попала ещё в 14 лет. Но на самом деле звезда Волковой взошла задолго до песни «Нас не догонят». В «Ералаше» она, как и Безруков, играла в двух выпусках: «Выручи меня» и «Манекен». А на телевидение попала из детского ансамбля «Непоседы», участники которого поют знаменитую песню «Мальчишки и девчонки», также известную как «Парам-парам-пам-пам!».

Влад Топалов

Влад Топалов не всегда был солистом группы Smash. До музыкальной карьеры он снимался в «Ералаше». Фото © kino-teatr, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / vladtopalovofficial

Владислав Топалов тоже пел в ансамбле «Непоседы». В 90-е он часто играл в разных выпусках «Ералаша». Ему нередко доставались роли любимца девчонок, например в выпуске «Холостой выстрел». Позже Топалов вместе с коллегой по цеху стал солистом поп-группы Smash, а теперь занимается сольной карьерой. Так получилось потому, что из-за его зависимостей группа просто распалась.

Сергей Лазарев

Сергей Лазарев тоже был в группе Smash, «Непоседах» и появлялся на телеэкранах в рамках журнала «Ералаш». Фото © kino-teatr, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lazarevsergey

Дебют Серёжи Лазарева в «Ералаше» состоялся в 1997 году. Это выпуск «Врун»: там он сыграл тихого мальчика, что влюблён в девочку с курсов по рисованию. А его детский голос можно услышать в той самой заглавной песне «Ералаша»: её исполняет тот состав ансамбля «Непоседы», который включал в себя и Лазарева. Вместе с Топаловым Сергей Лазарев участвовал в группе Smash, но в 2004 году покинул коллектив.

Александра Балакирева

Александра Балакирева засветилась в «Ералаше», играла в сериалах, а потом ушла в музыкальную карьеру. Фото © VK / Балакирева Александра, певица, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sasha_balakireva

В 1996 году «Ералаш» показал по телевизору выпуск «Это ваша собака?», и в нём принимала участие юная Саша Балакирева. Потом Александра участвовала в документальном сериале «Понять. Простить», но в итоге не стала продолжать телевизионную карьеру. Балакирева выбрала музыку. Но недавно она вернулась в визуальные искусства в качестве актрисы озвучки — в мультике «Красавица и дракон».

Ксения Энтелис

Ксения Энтелис — актриса и сценаристка, её сценарное мастерство вы можете оценить в сериале «Коп» 2018 года. Фото © kino-teatr, © VK / Ксения Энтелис — Официальное сообщество

Ксения Энтелис появлялась в двух выпусках «Ералаша». Она играла подружку в эпизоде «Сегодня будут танцы» и Машу в выпуске «Дышите глубже». Одновременно с этим юная Ксения служила в Молодёжном театре Вячеслава Спесивцева. А спустя 10 лет Энтелис начала взрослую кинокарьеру. Вот фильмы и сериалы, где она снималась: «Вор», «Марш Турецкого», «Моя прекрасная няня», «Громовы», «Мент в законе» и «Закрытая школа».

Дмитрий Веркеенко

Дмитрий Веркеенко может претендовать на звание русского Драко Малфоя — такой он, голубоглазый блондин из «Ералаша»! Фото © kino-teatr, © Kinopoisk

В какой-то момент жизни Дмитрия Веркеенко было не отличить от Драко Малфоя: голубоглазый блондин поражал всех своим ясным взглядом и приличной актёрской игрой. Но мало кто знал, что началось всё с «Ералаша». Он снялся в эпизоде «Рыцарь». Дмитрия позвали в тележурнал в четвёртом классе, съёмочная группа пришла к нему в школу. А потом Веркеенко стал звездой «Дворцовых переворотов» и «Не родись красивой».

Любовь Зайцева

Любовь Зайцева — героиня «Соринки» из «Ералаша». Потом снялась в фильме «Живой». Фото © kino-teatr, © Kinopoisk

В 1996 году на экраны вышел эпизод «Ералаша» под названием «Соринка». Он был выдержан в духе времени: за 10 долларов мальчик целует девочку, но обманывает товарища по спору, ибо девочка не совсем поцеловала его, а скорее попросила достать из глаза соринку. Впрочем, партнёр по «поцелуйному» спору ничего не заметил и маленький плут получил 10 долларов за то, чего на самом деле не делал. Этой девочкой, в чьём глазу завелась десятидолларовая соринка, была Любовь Зайцева. На тот момент ей было 14 лет. После «Ералаша» Любовь окончила Щепкинское училище и по сей день снимается в трендовых фильмах и сериалах, например «Офицеры», «Война семей» или «Инспектор Гаврилов».

Павел Кассинский

Брутальный актёр Павел Кассинский попал в «Ералаш» сам, без помощи отца. Фото © kino-teatr, © Kinopoisk

Актёр Павел Кассинский — сын знаменитого артиста эстрады Романа Карцева. Но в «Ералаш» он попал как все, через агента. На счету Кассинского целых восемь выпусков программы на рубеже 80-х и 90-х. После тележурнала Павел пошёл учиться на стоматолога, но гены взяли верх: в итоге Кассинский стал брутальным актёром и певцом. Он служит в театре «Практика», снимается в таких картинах, как «УГРО», «Восьмидесятые» и «Заключение», частенько играет уголовников из-за чересчур мужественной внешности.

Анфиса Черных

Характерная актриса десятых Анфиса Черных попала в «Ералаш» по особому приглашению. Фото © peoples, © Kinopoisk

В 2009 году Борис Грачевский задумал социальный фильм о проблемах детей и подростков эпохи эмо. Картину назвали «Крыша», и Анфису Черных режиссёр позвал туда лично. Потом Анфиса играла и в самом «Ералаше». После такой суровой школы её карьера стремительно взлетела: во взрослом возрасте она сыграла в культовом фильме «Географ глобус пропил», затем — в историческом авантюрном фильме «Хитровка. Знак четырёх», альманахе «Очень женские истории» и сериале «Дурдом».

Павел Степанов

Актёр Павел Степанов — настоящий «ветеран» «Ералаша», он был в телепрограмме до всех остальных. Фото © kino-teatr, © kino-teatr

Характерный актёр Павел Степанов появился в «Ералаше» в первые годы, в начале 70-х, причём снялся во многих выпусках. Его семья тогда переехала в Москву, Паша записался в театральный кружок и вскоре попал на телевидение в новую передачу. Он не успел после школы поступить в театральное — его забрали в армию в Казахстан. После «дембеля» работал на заводе, а потом о Степанове вспомнили — актёр появился в таких легендарных сериалах, как «Дальнобойщики», «Физрук» и «Тайны дворцовых переворотов».