От Лазарева до Безрукова: 11 звёзд, которые начали свой путь в тележурнале «Ералаш»
Киножурнал «Ералаш» не только радует детей и взрослых более 40 лет, но и стал трамплином для ряда звёзд, без которых невозможно сегодня представить ни современную российскую поп-музыку, ни кинематограф. Life.ru рассказывает, кто прославился после этих ролей.
А вы знали, что «Ералаш» по знаку зодиака — Овен? Его день рождения — 3 апреля. Всё началось с одного письма, которое режиссёр Алла Сурикова отправила в ЦК КПСС с предложением создать киножурнал «Фитилёк» — детскую версию знаменитого «Фитиля». Название в процессе разработки шоу отвергли, создателями стали Борис Грачевский и Александр Хмелик, примерно так в 1974 году и появился всеми любимый «Ералаш». Название придумала дочка Хмелика, Маша, оно созвучно с фамилией Филиппа Ермаша, тогдашнего председателя Госкино. «Ералаш» пережил Брежнева, перестройку и 90-е, есть шансы, что он переживёт всех нас. Каким российским звёздам тележурнал подарил путёвку в жизнь, расскажем в материале.
Сергей Безруков
Сергей Безруков играл Сашу Белого, Иисуса Христа, Сергея Есенина, участкового, криминального авторитета и беспризорника. Но не в «Ералаше». Фото © ТАСС / Александр Щербак
Сергей Безруков в четырёхлетнем возрасте гулял по ВДНХ с родителями. Их увидела ассистентка из «Ералаша» и спросила телефон. Позвонили из программы только спустя три года. Так Безруков-первоклассник оказался в тележурнале, но сейчас уже никто не помнит, в какой именно серии. Зато в 1994 году, в возрасте 21 года, Сергей снова появился на телеэкранах в выпуске «Крик осла».
Юлия Волкова
Юлия Волкова — музыкант, участница шоу «Суперстар! Возвращение» и звезда «Ералаша». Фото © kino-teatr, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / official_juliavolkova
Многие узнали о Юлии Волковой по нашумевшей в нулевые поп-группе «Тату», куда она попала ещё в 14 лет. Но на самом деле звезда Волковой взошла задолго до песни «Нас не догонят». В «Ералаше» она, как и Безруков, играла в двух выпусках: «Выручи меня» и «Манекен». А на телевидение попала из детского ансамбля «Непоседы», участники которого поют знаменитую песню «Мальчишки и девчонки», также известную как «Парам-парам-пам-пам!».
Влад Топалов
Влад Топалов не всегда был солистом группы Smash. До музыкальной карьеры он снимался в «Ералаше». Фото © kino-teatr, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / vladtopalovofficial
Владислав Топалов тоже пел в ансамбле «Непоседы». В 90-е он часто играл в разных выпусках «Ералаша». Ему нередко доставались роли любимца девчонок, например в выпуске «Холостой выстрел». Позже Топалов вместе с коллегой по цеху стал солистом поп-группы Smash, а теперь занимается сольной карьерой. Так получилось потому, что из-за его зависимостей группа просто распалась.
Сергей Лазарев
Сергей Лазарев тоже был в группе Smash, «Непоседах» и появлялся на телеэкранах в рамках журнала «Ералаш». Фото © kino-teatr, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lazarevsergey
Дебют Серёжи Лазарева в «Ералаше» состоялся в 1997 году. Это выпуск «Врун»: там он сыграл тихого мальчика, что влюблён в девочку с курсов по рисованию. А его детский голос можно услышать в той самой заглавной песне «Ералаша»: её исполняет тот состав ансамбля «Непоседы», который включал в себя и Лазарева. Вместе с Топаловым Сергей Лазарев участвовал в группе Smash, но в 2004 году покинул коллектив.
Александра Балакирева
Александра Балакирева засветилась в «Ералаше», играла в сериалах, а потом ушла в музыкальную карьеру. Фото © VK / Балакирева Александра, певица, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sasha_balakireva
В 1996 году «Ералаш» показал по телевизору выпуск «Это ваша собака?», и в нём принимала участие юная Саша Балакирева. Потом Александра участвовала в документальном сериале «Понять. Простить», но в итоге не стала продолжать телевизионную карьеру. Балакирева выбрала музыку. Но недавно она вернулась в визуальные искусства в качестве актрисы озвучки — в мультике «Красавица и дракон».
Ксения Энтелис
Ксения Энтелис — актриса и сценаристка, её сценарное мастерство вы можете оценить в сериале «Коп» 2018 года. Фото © kino-teatr, © VK / Ксения Энтелис — Официальное сообщество
Ксения Энтелис появлялась в двух выпусках «Ералаша». Она играла подружку в эпизоде «Сегодня будут танцы» и Машу в выпуске «Дышите глубже». Одновременно с этим юная Ксения служила в Молодёжном театре Вячеслава Спесивцева. А спустя 10 лет Энтелис начала взрослую кинокарьеру. Вот фильмы и сериалы, где она снималась: «Вор», «Марш Турецкого», «Моя прекрасная няня», «Громовы», «Мент в законе» и «Закрытая школа».
Дмитрий Веркеенко
Дмитрий Веркеенко может претендовать на звание русского Драко Малфоя — такой он, голубоглазый блондин из «Ералаша»! Фото © kino-teatr, © Kinopoisk
В какой-то момент жизни Дмитрия Веркеенко было не отличить от Драко Малфоя: голубоглазый блондин поражал всех своим ясным взглядом и приличной актёрской игрой. Но мало кто знал, что началось всё с «Ералаша». Он снялся в эпизоде «Рыцарь». Дмитрия позвали в тележурнал в четвёртом классе, съёмочная группа пришла к нему в школу. А потом Веркеенко стал звездой «Дворцовых переворотов» и «Не родись красивой».
Любовь Зайцева
Любовь Зайцева — героиня «Соринки» из «Ералаша». Потом снялась в фильме «Живой». Фото © kino-teatr, © Kinopoisk
В 1996 году на экраны вышел эпизод «Ералаша» под названием «Соринка». Он был выдержан в духе времени: за 10 долларов мальчик целует девочку, но обманывает товарища по спору, ибо девочка не совсем поцеловала его, а скорее попросила достать из глаза соринку. Впрочем, партнёр по «поцелуйному» спору ничего не заметил и маленький плут получил 10 долларов за то, чего на самом деле не делал. Этой девочкой, в чьём глазу завелась десятидолларовая соринка, была Любовь Зайцева. На тот момент ей было 14 лет. После «Ералаша» Любовь окончила Щепкинское училище и по сей день снимается в трендовых фильмах и сериалах, например «Офицеры», «Война семей» или «Инспектор Гаврилов».
Павел Кассинский
Брутальный актёр Павел Кассинский попал в «Ералаш» сам, без помощи отца. Фото © kino-teatr, © Kinopoisk
Актёр Павел Кассинский — сын знаменитого артиста эстрады Романа Карцева. Но в «Ералаш» он попал как все, через агента. На счету Кассинского целых восемь выпусков программы на рубеже 80-х и 90-х. После тележурнала Павел пошёл учиться на стоматолога, но гены взяли верх: в итоге Кассинский стал брутальным актёром и певцом. Он служит в театре «Практика», снимается в таких картинах, как «УГРО», «Восьмидесятые» и «Заключение», частенько играет уголовников из-за чересчур мужественной внешности.
Анфиса Черных
В 2009 году Борис Грачевский задумал социальный фильм о проблемах детей и подростков эпохи эмо. Картину назвали «Крыша», и Анфису Черных режиссёр позвал туда лично. Потом Анфиса играла и в самом «Ералаше». После такой суровой школы её карьера стремительно взлетела: во взрослом возрасте она сыграла в культовом фильме «Географ глобус пропил», затем — в историческом авантюрном фильме «Хитровка. Знак четырёх», альманахе «Очень женские истории» и сериале «Дурдом».
Павел Степанов
Актёр Павел Степанов — настоящий «ветеран» «Ералаша», он был в телепрограмме до всех остальных. Фото © kino-teatr, © kino-teatr
Характерный актёр Павел Степанов появился в «Ералаше» в первые годы, в начале 70-х, причём снялся во многих выпусках. Его семья тогда переехала в Москву, Паша записался в театральный кружок и вскоре попал на телевидение в новую передачу. Он не успел после школы поступить в театральное — его забрали в армию в Казахстан. После «дембеля» работал на заводе, а потом о Степанове вспомнили — актёр появился в таких легендарных сериалах, как «Дальнобойщики», «Физрук» и «Тайны дворцовых переворотов».
«Ералаш» — это и правда кузница кадров для отечественного шоубиза! Приятно, что многие выпускники программы достигли внушительных успехов, например Юлия Волкова или Сергей Безруков. Кстати, фамилия Безруков актёру досталась от прадеда Степана Ивановича, он участвовал в Гражданской войне, и у него действительно не было руки. А Life.ru предлагает вам угадать культовые сериалы нулевых по кадру.
Коллаж © Life.ru. Фото © Freepik / flatart, © kino-teatr, © ТАСС / Дмитрий Феоктистов