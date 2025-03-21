Соседов заявил о праве на компенсацию после увиденного на концерте Глюкозы

«Зрители вправе требовать возврата денег. Она явно была не в себе, и те, кто хочет вернуть деньги за билет, могут обратиться в кассы» , — отметил он.

Напомним, что прошлым летом поклонники ужаснулись жуткому концерту певицы Натальи Ионовой. Артистка вышла на сцену, едва держась на ногах, и даже не пыталась попадать в ноты, вяло открывая рот под фонограмму. После этого появились слухи о зависимости звезды, а скандал после задержания в аэропорту Шереметьево из-за подозрения в нахождении под воздействием наркотиков, лишь подлил масла в огонь.