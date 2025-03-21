Соседов заявил о праве на компенсацию после увиденного на концерте Глюкозы
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Музыкальный критик Сергей Соседов жёстко осудил скандальное выступление певицы Глюкозы (настоящее имя Наталья Чистякова-Ионова), которое произошло в прошлом году в Красноярске. Он поделился своими мыслями в программе «Алена, блин! Посидим», доступной на платформе «ВКонтакте».
Соседов признался, что был шокирован увиденным.
«Зрители вправе требовать возврата денег. Она явно была не в себе, и те, кто хочет вернуть деньги за билет, могут обратиться в кассы», — отметил он.
Напомним, что прошлым летом поклонники ужаснулись жуткому концерту певицы Натальи Ионовой. Артистка вышла на сцену, едва держась на ногах, и даже не пыталась попадать в ноты, вяло открывая рот под фонограмму. После этого появились слухи о зависимости звезды, а скандал после задержания в аэропорту Шереметьево из-за подозрения в нахождении под воздействием наркотиков, лишь подлил масла в огонь.