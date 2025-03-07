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7 марта, 14:09

«Скоро всё узнаете»: Лысая Глюкоза, похожая на пришельца, опровергла слухи о рехабе

Глюкоза вышла на связь с подписчиками и опровергла новость о лечении в рехабе

Певица Наталья Чистякова-Ионова, известная как Глюкоза, опубликовала видео в соцсетях, в котором предстала в образе пришельца. На кадрах она опровергла слухи о своём лечении в рехабе и отметила, что сейчас находится в «другом месте».

«Ребятушки, сегодня открыла новость. Все пишут, что я в рехабе. А я не в рехабе, я в другом месте. Скоро узнаете, в каком», — поделилась с подписчиками певица.

Глюкоза в образе пришельца. Скриншот © Telegram / Glukoza

Глюкоза в образе пришельца. Скриншот © Telegram / Glukoza

Фолловеры в комментариях выразили мнение, что Глюкозе стоит обратиться в медицинское учреждение. Они отметили, что интонация певицы в видео напоминала тон, присущий людям с зависимостями.

Ранее сообщалось, что певица Глюкоза стремительно теряет вес после ряда скандалов и возвращения к клубной жизни. Артистка похудела уже до 48 кг, а вот её гонорар, напротив, вырос.

Глюкоза удивила фанатов новым образом после скандала с задержанием в аэропорту
Глюкоза удивила фанатов новым образом после скандала с задержанием в аэропорту
Обложка ©

Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / glukozamusic

Наталья Демьянова
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