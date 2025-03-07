«Скоро всё узнаете»: Лысая Глюкоза, похожая на пришельца, опровергла слухи о рехабе

Певица Наталья Чистякова-Ионова, известная как Глюкоза, опубликовала видео в соцсетях, в котором предстала в образе пришельца. На кадрах она опровергла слухи о своём лечении в рехабе и отметила, что сейчас находится в «другом месте».

«Ребятушки, сегодня открыла новость. Все пишут, что я в рехабе. А я не в рехабе, я в другом месте. Скоро узнаете, в каком», — поделилась с подписчиками певица.

Глюкоза в образе пришельца. Скриншот © Telegram / Glukoza