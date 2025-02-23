Стремительно худеющая Глюкоза подняла гонорар на полмиллиона

Певица Глюкоза (настоящее имя — Наталья Чистякова-Ионова) стремительно теряет вес после ряда скандалов и возвращения к клубной жизни. Артистка похудела уже до 48 кг, пишет SHOT. А вот её гонорар, напротив, вырос.

Глюкозу заметили на тусовке. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, Glukoza, выпустившая на днях новую песню, продолжает бороться с последствиями своих пристрастий, из-за которых она оказалась в центре ряда скандалов. Несмотря на пройденное лечение и обещания изменить образ жизни, певица стала регулярно посещать ночные клубы и тусовки.

Стоимость корпоративов Глюкоза подняла на 500 тысяч рублей — до трёх миллионов. Из алкоголя в райдере присутствует бутылка коньячка Hennessy XO. Также артистка требует двух личных охранников и запрещает несогласованную съёмку.