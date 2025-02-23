Стремительно худеющая Глюкоза подняла гонорар на полмиллиона
SHOT: Похудевшая до 48 кг Глюкоза подняла гонорар за корпоративы до 3 млн руб.
Глюкоза. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / glukozamusic
Певица Глюкоза (настоящее имя — Наталья Чистякова-Ионова) стремительно теряет вес после ряда скандалов и возвращения к клубной жизни. Артистка похудела уже до 48 кг, пишет SHOT. А вот её гонорар, напротив, вырос.
Глюкозу заметили на тусовке. Видео © SHOT
По данным телеграм-канала, Glukoza, выпустившая на днях новую песню, продолжает бороться с последствиями своих пристрастий, из-за которых она оказалась в центре ряда скандалов. Несмотря на пройденное лечение и обещания изменить образ жизни, певица стала регулярно посещать ночные клубы и тусовки.
Стоимость корпоративов Глюкоза подняла на 500 тысяч рублей — до трёх миллионов. Из алкоголя в райдере присутствует бутылка коньячка Hennessy XO. Также артистка требует двух личных охранников и запрещает несогласованную съёмку.
Ранее Глюкоза вновь оказалась в центре внимания, удивив поклонников кардинальной сменой имиджа и столкнувшись с неприятностями в аэропорту. Артистка представила свой новый образ в телеграм-канале, где продемонстрировала короткую стрижку, выразительный макияж с чёрной подводкой, серебристыми тенями и коричневыми губами.