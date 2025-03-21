Дочь Филиппа Киркорова забила на дресс-код на похоронах деда
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Дочь Филиппа Киркорова Алла-Виктория решила проявить характер и пренебречь дресс-кодом на похоронах своего дедушки Бедроса Киркорова. 13-летняя школьница появилась на церемонии в белой куртке, в то время как её отец и брат Мартин были одеты в чёрное. Близкие артиста оперативно нашли для Аллы-Виктории чёрную куртку и тёмный платок, чтобы она выглядела более уместно.
К слову, сам Филипп не стал акцентировать на нем внимание. Он выглядел печальным, но старался сохранять спокойствие. Артист поделился, что новость о смерти отца застала его во время съемок в другой стране, и он сразу же прервал работу, чтобы вернуться в Москву.
Напоминаем, что 18 марта мир узнал печальную новость о смерти Бедроса Киркорова. Артист скончался на 93-м году жизни. В последние годы он сталкивался с серьёзными проблемами со здоровьем, включая обострения различных заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых. Уход отца поп-короля стал тяжелым испытанием для его семьи. 21 марта в храме Христа Спасителя состоялась прощальная церемония, где собрались родные, близкие друзья и коллеги.