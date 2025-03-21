Дочь Филиппа Киркорова забила на дресс-код на похоронах деда

Дочь Филиппа Киркорова Алла-Виктория решила проявить характер и пренебречь дресс-кодом на похоронах своего дедушки Бедроса Киркорова. 13-летняя школьница появилась на церемонии в белой куртке, в то время как её отец и брат Мартин были одеты в чёрное. Близкие артиста оперативно нашли для Аллы-Виктории чёрную куртку и тёмный платок, чтобы она выглядела более уместно.

К слову, сам Филипп не стал акцентировать на нем внимание. Он выглядел печальным, но старался сохранять спокойствие. Артист поделился, что новость о смерти отца застала его во время съемок в другой стране, и он сразу же прервал работу, чтобы вернуться в Москву.