Прощание с Бедросом Киркоровым: фоторепортаж Life.ru

Общественные деятели, политики и звёзды пришли проститься с певцом Бедросом Киркоровым, который ушёл из жизни 18 марта. В их числе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, официальный представитель МИД России Мария Захарова, певец Григорий Лепс и многие другие.