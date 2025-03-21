Прощание с Бедросом Киркоровым: фоторепортаж Life.ru
Песков, Захарова и Лепс пришли проститься с Бедросом Киркоровым
Филипп Киркоров произнёс трогательную речь. Фото © Life.ru
Общественные деятели, политики и звёзды пришли проститься с певцом Бедросом Киркоровым, который ушёл из жизни 18 марта. В их числе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, официальный представитель МИД России Мария Захарова, певец Григорий Лепс и многие другие.
Григорий Лепс. Фото © Life.ru
Филипп Киркоров произнёс трогательную речь. Фото © Life.ru
Филипп Киркоров прибыл на церемонию прощания с детьми — Мартином и Аллой-Викторией. Проститься с деятелем искусств также прибыли посол Болгарии в России Атанас Крыстин, продюсер Иосиф Пригожин, певица Валерия, певец Влад Топалов, Александр Ревва и многие другие.
Влад Топалов. Фото © Life.ru
Александр Ревва. Фото © Life.ru
Александр и Екатерина Стриженовы. Фото © Life.ru
Напомним, печальные известия о смерти Бедроса Киркорова появились 18 марта. Артист скончался на 93-м году жизни. В последние годы он чувствовал себя плохо из-за обострения многочисленных заболеваний — в том числе сердечно-сосудистых. Увы, но смерть отца поп-короля была тяжёлой. 21 марта члены семьи, близкие друзья и коллеги прибыли в храм Христа Спасителя, где состоялась прощальная церемония с артистом.